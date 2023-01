Dit zijn de meest populaire Brabantse babynamen

Noah en Emma zijn de populairste babynamen in Brabant van 2022. Dat meldt de Sociale Verzekeringsbank donderdag. Ook landelijk gezien kwamen deze namen het afgelopen jaar het meest voor. Vorig jaar kozen Brabanders Finn en Julia nog het meest, deze namen staan nog wel altijd in de Brabantse top tien.

De top 10 populairste babynamen in Brabant (tekst gaat verder onder afbeelding):

Na Noah staat Lucas op plek twee en Finn op plek drie van de jongensnamen in onze provincie. Saar (2) en Sophie (3) maken de top drie bij de meisjesnamen voor Brabant compleet.

Landelijk gezien zijn de meest gekozen jongensnamen (na Noah), de namen Liam en Luca. Bij de meisjes zijn Julia en Mila de twee namen die de landelijke top 3 compleet maken.

Korte namen, drie of vier klanken

Volgens Gerrit Bloothooft, naamkundige aan de Universiteit Utrecht, zijn Noah en Emma al jaren populair in veel Europese landen. "Korte namen met niet meer dan vijf letters en drie of vier klanken blijven de boventoon voeren", aldus Bloothooft.

In onderstaand kaartje is te zien welke namen het meest populair zijn in de verschillende provincies.