Posterophef Eindhoven: 10 meldingen over woondiscriminatie in 2 jaar

In twee jaar tijd kreeg anti-discriminatiestichting RADAR in Eindhoven tien meldingen van discriminatie op de woningmarkt. Dat zegt RADAR na vragen over een postercampagne waarin aandacht wordt gevraagd voor discriminatie op de woningmarkt. Daarover is woensdag veel ophef ontstaan, omdat die volgens critici polariserend is. De stichting staat echter achter de campagne.

Waar gaat de ophef over?

Een poster met daarop de tekst: 'Erik en Annemarie krijgen de sleutel van hun nieuwe huis. Omar en Samira niet' doet op sociale media flink wat stof opwaaien. Daaronder staat dat iedereen een eerlijke kans verdient op een woning, ongeacht afkomst, seksuele voorkeur of geloof. De poster maakt deel uit van een landelijke campagne van het ministerie van Binnenlandse Zaken om aandacht te vragen voor discriminatie op de woningmarkt.

Maar online buitelen mensen over elkaar heen, nadat een foto van de poster in Eindhoven werd gedeeld. Die zou polariserend zijn. Mensen die reageren merken op dat juist statushouders voorrang krijgen op woningen. "En dat Erik en Annemarie tien tot vijftien jaar moeten wachten."

Is er discriminatie op de woningmarkt?

Uit onderzoeken van Art. 1/RADAR en het Verwey-Jonker Instituut in 2021 en 2022 blijkt dat er wordt gediscrimineerd op de woningmarkt. Zo worden woningzoekenden met buitenlands klinkende achternamen in Nederland vaker afgewezen voor een particulier huurhuis dan woningzoekenden met een Nederlands klinkende achternaam. Dit is het geval bij kandidaat-huurders met een Pools of Marokkaans klinkende achternaam.

Ook blijkt uit een van de onderzoeken dat makelaars in een derde van de onderzochte gevallen meewerken aan discriminerende verzoeken. Zo belden de onderzoekers als fictieve verhuurders naar makelaars met de mededeling dat zij liever geen allochtonen als huurders wilden hebben.

Bij anti-discriminatiestichting RADAR in Eindhoven zijn in twee jaar tijd tien meldingen binnengekomen van discriminatie op de woningmarkt. Meldingen zijn volgens een woordvoerder schaars, omdat discriminatie in de fase van het vinden van een woning vaak lastig te herkennen is.

Wat vinden de betrokkenen er zelf van?

De landelijke campagne is vorig jaar in november van start gegaan. De gemeente Eindhoven noemt de negatieve reacties 'vervelend', maar blijft achter de campagne staan. "Iedereen verdient een eerlijke kans op een woning, maar dat is niet vanzelfsprekend op de particuliere woningmarkt."

Ook RADAR blijft de campagne steunen, ook al krijgt ze veel vragen. "Sommige mensen hebben kritiek op de tekst, maar anderen herkennen zich juist in het verhaal", schrijft de stichting in een reactie. "Erik en Annemarie hebben ook veel moeite om een woning te vinden, laten mensen ons weten. Dat alle woningzoekenden last hebben van een krappe woningmarkt en hoge huren, ontkennen we niet. We hebben alle begrip voor onzekerheid en boosheid die dit met zich meebrengt. Wonen is immers meer dan een dak boven je hoofd. Het is je thuis."

Hoe nu verder?

Het lijkt erop dat de posters blijven hangen. Al vraagt de LPF-fractie in de Eindhovense gemeenteraad wel om ze onmiddellijk te verwijderen. Deze partij noemt de poster polariserend. Dit krijgt dus nog een staartje.

Loop jij hier tegenaan?

Heb jij ervaringen met discriminatie op de woningmarkt en wil jij die delen? Dan vragen wij je contact op te nemen met ons. Dat kan via: [email protected].

