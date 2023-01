Winter Festival Bergeijk weer geteisterd door vandalen: 'Laffe diefstal'

De organisatie van het Winter Festival Bergeijk dreigt bewakingsbeelden van dieven op internet te zetten die deze week de apparatuur in de feesttent hebben gestolen. Negen jaar geleden zorgden vandalen ervoor dat er nooit meer geschaatst werd tijdens de kerstvakantie in Bergeijk. Dit jaar wilden vrijwilligers er toch weer een feestje van maken en nu is er opnieuw een hoop schade aangericht.

Centrummanager en organisator Stefan Veroude kreeg deze week een klap te verwerken toen hij de feesttent binnenstapte. "in eerste instantie had ik niet door dat er ingebroken was. Ik dacht dat de scheur in het tentzeil door de wind kwam. Ik dacht dat de dj-set met monitors en tablet door de technici naar huis was meegenomen. Toen de geluidsman binnenkwam en vroeg waar zijn spullen waren, begon het pas te dagen: er is ingebroken."

"Ik hoop dat de dieven de spullen terugbrengen, desnoods anoniem."

Toen Veroude besefte dat er dieven binnen waren geweest, bleken nog veel meer spullen vermist. "Het potje met de opbrengst van de bingoavond bleek ook verdwenen. De machine die schuimsneeuw maakt was ook weg en een tussendeur bleek geforceerd." Op sociale media roept de organisatie de dieven op deze week de spullen nog terug te geven. "Dat kan ook anoniem", zegt Stefan Veroude die spreekt over een 'laffe diefstal'. "Deze diefstal heeft het vertrouwen in de goedheid van de mens wel een knauw gegeven, maar het valt nog te herstellen."

"Negen jaar geleden werden alle stekkers doorgesneden, ook van de ijsbaan."

Niet alleen de organisatie is aangeslagen door de diefstal ook de inwoners van Bergeijk voelen zich geraakt. 'Het is zo triest voor iedereen die hier zoveel plezier heeft beleeft aan in deze tijdelijke feesttent. Ik ben zo bang dat dit weer de laatste keer is geweest dat er tijdens de kerstvakantie iets leuks georganiseerd wordt", reageert een opa waarvan het kleinkind op de schaatsbaan staat. Stefan Veroude weet nog niet of dit opnieuw het einde betekent voor kerstactiviteiten in Bergeijk. "Negen jaar geleden werden alle stekkers kapotgesneden, ook van de ijsbaan. Dat was heel triest. We zijn verzekerd maar omdat dit ons eerste jaar is hebben we nog geen 'vet' op de botten. Dus ik weet niet hoe de impact is. De zin om als vrijwilliger iets voor de dorpsbewoners te doen, is wel verpest."

"We geven de dieven nog wat tijd en hoop dat ze de druk vanuit de gemeenschap voelen."