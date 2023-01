Conciërge (56) had seks met leerlinge (16): 'Doet dingen met je als vader'

Vader John* hoorde via advies- en meldpunt Veilig Thuis dat zijn 16-jarige dochter seksueel contact had met een 56-jarige man uit Helmond. De verdachte was conciërge op haar school en gaf het meisje bij hem thuis muziekles. "Twee jaar lang ging zij één keer per week naar hem toe. Als je dan zoiets hoort ben je natuurlijk geschokt."

Het meisje vertelde het verhaal niet eerst aan haar ouders. "Via iemand anders is zij bij Veilig Thuis terecht gekomen, door hen zijn wij ingelicht over de gebeurtenis. Zoiets te horen krijgen sloopt je helemaal." Het meisje volgt speciaal onderwijs en is dus kwetsbaar. "Dat iemand daar misbruik van maakt doet dingen met je als vader die niet te omschrijven zijn in woorden", vertelt John. De conciërge mag het onderzoek in vrijheid afwachten. Dat hij nog niet achter de tralies zit of een andere straf heeft geeft de vader gemengde gevoelens. "Gisteren werd mij op het politiebureau ook gevraagd wat ik daarvan vind... ik kan daar gewoon geen goed antwoord op formuleren."

"Hij heeft haar vertrouwen gewonnen en toen is hij haar gaan manipuleren."

Op 29 december stond de conciërge voor de rechter. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie loopt nog. Tijdens de muzieklessen bij de conciërge thuis werd het meisje volgens de moeder gemanipuleerd door de man. "Hij heeft haar vertrouwen gewonnen en toen is hij haar gaan manipuleren." John: "Ik kan het mij zeker goed voorstellen dat het op die manier is gegaan". De vader is al ruim tien jaar niet meer samen met de moeder van zijn dochter. De school heeft, nadat bekend is geworden wat er is gebeurd, geen contact meer gehad met de ouders. "Onze dochter zit daar nu niet meer op school. Met Veilig Thuis hebben wij contact gehad en aangegeven niet zelf met de school in gesprek te willen", legt de vader uit. "Maar als de school wel contact wil staan wij daar zeker voor open. Dat is tot op heden nog niet gebeurd."

"Ze is opgelucht dat het verhaal eindelijk bekend is."