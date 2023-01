Drents drugslab ontdekt, twee Brabanders opgepakt

De politie heeft donderdag in Drenthe een drugslab ontdekt waar mogelijk Brabanders bij betrokken waren. Het gaat om een man uit Oudenbosch en een man uit Oud Gastel. Het is niet de eerste keer dat Brabanders worden opgepakt voor betrokkenheid bij drugsproductie in het noorden en oosten van Nederland.

De politie was bezig met een onderzoek en kwam het lab op het spoor. Agenten vielen aan het begin van de middag binnen in het lab. Dat zat verstopt aan de Eldijk in Holsloot.

Het lab was nog in aanbouw maar alles stond er: ketels, branders en chemicaliën.

In en rond het lab kon de politie vier mensen oppakken. Het gaat om twee mannen uit Den Haag van 54 en 57 jaar, een man uit Coevorden van 40 en een vrouw van 41 uit Amsterdam.

West-Brabant

Later op de dag volgden meer arrestaties. Waar de aanhoudingen zijn verricht, is niet bekendgemaakt. De verdachten zijn een man (57) uit Oudenbosch en een man (55) uit Oud Gastel. En ook nog een man uit Den Haag (28) en Rotterdam (46).

Holsloot is een dorpje van nog geen tweehonderd inwoners tussen Emmen en Coevorden. Het is meer dan 200 kilometer vanaf Oudenbosch en Oud-Gastel.

In Drenthe zijn vaker ' Brabantse' drugslabs ontdekt. In 2018 leidde een xtc-lab in Nieuw Amsterdam naar een groep criminelen in Den Bosch. In Eext zat in 2020 een lab dat werd gerund door mannen uit Bergen op Zoom. In een manege in Nijeveen zat in 2020 een reusachtig cokelab van Tilburgers.

Drugslab ontdekt in Holsloot, acht verdachten opgepakt