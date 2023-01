Man die Helmonder doodreed drie maanden langer in voorarrest

Het voorarrest van een 28-jarige Hagenaar die is opgepakt voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk is met negentig dagen verlengd. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Bij de frontale botsing kwamen een man (36) uit Helmond, vrouw (35) uit Spijkenisse en hun 7-jarige dochter om het leven.

Behalve het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk wordt de man ook verdacht voor het rijden onder invloed. Het ongeluk gebeurde maandagochtend 26 december vorig jaar op de Groene Kruisweg ter hoogte van de A15 bij de afrit Charlois, bij Rotterdam. Twee auto's botsten op elkaar. Het gezin zat in één auto, de verdachte in de andere. Hulpdiensten probeerden de Helmonder nog te reanimeren. De vrouw en het kind overleden direct. Uit het onderzoek blijkt tot nu toe volgens het Openbaar Ministerie dat de Hagenaar met hoge snelheid door rood reed en onder invloed van alcohol was. Hij botste daarna op de auto waar het gezin in zat. De verdachte zal binnen de termijn van negentig voor de rechtbank moeten verschijnen. Familieleden van het omgekomen gezin begonnen na het ongeluk een doneeractie. Die actie bracht enkele tienduizenden euro's op voor het gezin dat geen uitvaartverzekering had. LEES OOK:

