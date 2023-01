Een heel nieuw restaurant op de plek waar Nieuw Schaijk afbrandde

Het was een groot verlies voor Schaijk toen in mei restaurant Nieuw Schaijk in vlammen op ging. Het zette het leven van mede-eigenaar Johan Tielemans helemaal op zijn kop. Al vanaf de dag na de brand was hij vastberaden: "We beginnen weer opnieuw, daar ben ik van overtuigd", zei hij toen. Nu, zeven maanden later, zijn de plannen voor een nieuw restaurant zo goed als klaar.

Johan zit aan tafel in het huis van zijn ouders. Samen met hen is hij de eigenaar van Nieuw Schaijk. De tafel ligt vol met bouwtekeningen en schetsen van de architect. Hij vertelt vol enthousiasme over betere routings door het restaurant, de intiemere plekken en hoe hij erover nadenkt of een doorgang wel of niet een meter opgeschoven moet worden. “Het restaurant wordt weer helemaal bij de tijd gemaakt”, zegt Johan. “Het is echt weer opnieuw beginnen en maken zoals we het graag willen.” “Het meest uniek is de patio”, gaat de horecaman verder. Een buitenruimte als middelpunt van het gebouw. “Met daarop 13 ton glas. Het is net de Amsterdam ArenA die je open kan zetten. Zodat mensen echt het gevoel hebben dat dit een buitenruimte is.”

“De afgelopen zeven maanden waren vallen en opstaan."

In de nacht van 14 op 15 mei ging het mis. Een grote brand legde het hele restaurant aan de Rijksweg in de as. “Ik heb die avond zelf afgesloten”, vertelt Johan. “Dat de brand ontstond is niemand te verwijten. Dat is een fijn gevoel. Maar die nacht is gewoon verschrikkelijk.” Er waren al vergevorderde plannen om het oude gebouw te verbouwen. “In één nacht was alles anders.” En zo is Johan ineens geen horecaondernemer meer, maar vooral druk bezig met de nieuwbouwplannen. “De afgelopen zeven maanden waren vallen en opstaan. Je hebt altijd een mooie voltijdbaan gehad. Die verandert van de een op de andere dag”, zegt Johan. “Je gaat van horeca-uitbater naar projectontwikkelaar.”

“Ik kijk uit naar de dag dat ik weer horecaondernemer kan zijn”

“Je weet eerst niet waar je moet beginnen”, gaat hij verder. Nieuw Schaijk weer opbouwen is al vanaf het eerste moment het plan na de brand. “Het eerste advies was om zo snel mogelijk een architect te zoeken. De afgelopen tijd is het heel veel praten. Met leveranciers, bouwbedrijven, architecten en keukenleveranciers.” Binnenkort gaat wat er nog over is van het oude Nieuw Schaijk tegen de vlakte. Eind 2023 of het eerste kwartaal van 2024 moet het nieuwe restaurant klaar zijn. “Ik kijk uit naar de dag dat ik weer horecaondernemer kan zijn”, zegt Johan. “Dan krijg je voor je gevoel, hoe ongestructureerd zo’n leven ook lijkt, heel veel structuur terug.” Maar eerst gaat Johan met zijn vrouw en drie kinderen twee maanden naar Nieuw-Zeeland. “Die kans hebben we nu.” LEES OOK: Familie wil afgebrand restaurant Nieuw Schaijk zo snel mogelijk herbouwen

Johan is druk bezig met de plannen voor Nieuw Schaijk.

Zo komt het nieuwe Nieuw Schaijk er straks uit te zien.