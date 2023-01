Nieuwste Intercity van NS gaat rijden tussen Amsterdam, Rotterdam en Breda

Mensen die tussen Amsterdam, Rotterdam en Breda met de trein reizen, krijgen de primeur van de nieuwste intercity van de Nederlandse Spoorwegen. Deze ICNG zal zijn voorzien van wifi, stopcontacten, comfortabele stoelen en usb-aansluitingen. Het nieuwste paradepaardje van de NS gaat nog in de eerste helft van dit jaar tussen Amsterdam, Rotterdam en Breda proefrijden.

Daarna gaat de ICNG ook deels over de hogesnelheidslijn tussen Den Haag, Rotterdam en Eindhoven mensen vervoeren. Stap voor stap komen ook de trajecten Amsterdam-Brussel en Rotterdam-Leeuwarden-Groningen aan de beurt. INCG staat voor InterCity Nieuwe Generatie

Volgens de NS zijn de moderne treinstellen in verschillende opzichten een verbetering van hun voorgangers. De ICNG combineert een hoge snelheid (200 kilometer per uur) met een verbeterde toegankelijkheid, zo klinkt het optimistisch.

Voertuig officieel goedgekeurd

De ingebruikname kwam vrijdag een stap dichterbij, nu de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het voertuig officieel heeft goedgekeurd voor gebruik op het Nederlandse spoor. Voordat een trein in Nederland mag rijden moet de treinfabrikant eerst toelatingstesten uitvoeren. Na uitgebreide testen, in binnen- én buitenland, is de ICNG nu officieel goedgekeurd. De trein is gebaseerd op het Coradia-concept van de Franse treinfabrikant Alstom. Van dit concept rijden al meer dan 2400 treinen in meerdere landen rond.

Maarten Bakker, die binnen de NS verantwoordelijk is voor de introductie, verwacht veel van de testfase: “Die is belangrijk, want met reizigers in de dienstregeling kun je pas echt zien hoe de trein in de praktijk presteert en verdere aanpassingen doen.”

Alstom ontwikkelt en bouwt voor NS 99 snelle Intercity’s, goed voor in totaal 33.000 zitplaatsen. Twintig van deze Intercity’s zijn ook geschikt voor het Belgische spoor. Zo kan de verbinding naar Brussel verder worden verbeterd, een langgekoesterde wens van mensen die met de trein naar het zuiden willen. Door allerlei factoren heeft het project vertraging opgelopen.