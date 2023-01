Trainerswissels brengen alleen Helmond Sport niet de volle buit

Van de vier Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie die onlangs een nieuwe trainer aanstelden, heeft alleen Helmond Sport bij de hervatting van de competitie punten laten liggen. In Venlo bleef de ploeg van nieuwkomer Bob Peeters tegen VVV steken op een overigens verdienstelijk 1-1 gelijkspel.

NAC Breda, Willem II en TOP Oss pakten wel de volle buit. Op eigen veld werden respectievelijk Jong PSV (2-1), Roda JC (1-0) en Telstar (2-1) geklopt.

Het enige doelpunt in het Koning Willem II Stadion in Tilburg was direct de allereerste officiële treffer in het betaald voetbal van dit jaar. De maker heette Elton Kabangu. Hij scoorde al in de 1e minuut. Ook Jason van Duiven was er snel bij. De aanvaller van Jong PSV brak de ban in de uitwedstrijd tegen NAC, maar dat was níet genoeg voor de volle buit.

Willem II - Roda JC 1-0

Bij de thuisclub begon Reinier Robbemond voor de tweede keer in zijn trainerscarrière als hoofdcoach. De opvolger van de weggestuurde Kevin Hofland kende een droomstart door de rappe 1-0 van Kabangu. Hierbij zou het blijven.

NAC Breda - Jong PSV 2-1

Bij NAC zat Ton Lokhoff op de bank. Robert Molenaar, waarmee de club het seizoen nog ambitieus was begonnen, werd wegens teleurstellende resultaten weggestuurd. Van Duiven had geen boodschap aan de trainerswissel. Hij was dus al heel snel succesvol door van dichtbij toe te slaan. Nog geen twee minuten later maakte Odysseus Velanas gelijk. Jort van der Sande zorgde ervoor dat de thuisclub met een 2-1 voorsprong aan de thee kon beginnen. Dat was tevens de eindstand.

Een opsteker voor NAC, dat dinsdag voor het toernooi om de KNVB Beker aantreedt tegen FC Eindhoven.

TOP Oss - Telstar 2-1

Clubicoon Marcel van der Sloot, die de bij TOP ontslagen Kristof Aelbrecht vervangt, kende een hoopgevend begin. Met dank aan Glynor Plet die in de 10e minuut een eigen doelpunt maakte. Binnen het half uur had Christos Giousis het evenwicht echter hersteld: 1-1. Het was vervolgens aan een wereldredding van TOP-keeper Thijs Jansen te danken dat Plet voor Telstar zou scoren. De geweldige volley van de Velsense aanvaller werd door Jansen knap uit het doel gehouden.

Zo leek het 1-1 te blijven in Oss. Middenvelder Rick Dekker dacht daar anders over en werd in de 88e minuut ‘matchwinner’ door de 2-1 aan te laten tekenen.