Kerstbomen massaal het huis uit: in de fik of hergebruiken?

Dit weekend is hèt moment om de kerstboom de deur uit te doen. Driekoningen is geweest en ook de kerstvakantie zit er bijna op. Toch gaat iedereen verschillend met de boom om: weggooien, verbranden of toch een tweede leven geven?

Troosteloos liggen ze op haast elke hoek van de straat: afgedankte kerstbomen. Dat kan niet iedereen in Breda over zijn hart verkrijgen. "Het is zo zonde als ze weggegooid worden. Heel de wijk ligt vol!", weet Margriet Wolters. Tweede leven

Zo'n 170 bomen worden zaterdag ingezameld bij Beter Boompje in Breda. De bomen die daar zijn gekocht, komen weer terug. "Het is heel ongezellig om je boom het raam uit te mikken. Dat is verre van duurzaam en kan echt niet meer in deze tijd", weet mede-initiatiefnemer Frank Haagen. "Ze gaan met pensioen" grapt Haagen. De kerstbomen worden opnieuw geplant in een bos bij het Utrechtse Leusden. "Daar blijven ze dan jaren staan, tot ze uiteindelijk na vele decennia in de houtproductie belanden", weet Haagen. In totaal hoopt hij landelijk zo'n tweeduizend bomen terug te krijgen.

Margriet Wolters brengt haar boom terug in een bakfiets (foto: Raymond Merkx).

Na twee coronajaren is de traditionele kerstboomverbranding in Uden weer terug. Enthousiaste kinderen slepen met al hun wilskracht zoveel mogelijk kerstbomen naar de Markt. Het is even flink aanpoten, maar dan word je wel beloond met een lootje voor de loterij. Zo ook de 9-jarige Imke, die al ruim veertig kerstbomen ophaalde met hulp van familie en vriendinnetjes. "Het is leuk om te zien dat de kerstbomen op de brandstapel gaan. Eerst staat hij lang in de huiskamer en dan zie je een heel grote vlam. Dan weet je: dat is mijn kerstboom", lacht ze.

Met de fiets kun je sneller bomen verplaatsen (foto: Raymond Merkx).

Toch is het maar vraag of de vurige kerstboomtraditie nog lang door kan gaan. Door klimaatverandering staat het al jaren onder druk. De gemeente schrijft in een reactie: "We zijn ons ook bewust van de stoffen die vrijkomen bij een verbranding. Het heeft dan ook onze aandacht." De gemeentes Uden en Landhorst zijn sinds een jaar samen één in de gemeente Maashorst. "Daardoor heeft de verbranding van kerstbomen nog geen prioriteit gehad. Vandaar dat de kerstboomverbrandingen dit jaar nog gewoon kunnen doorgaan."

Het is best even stevig aanpoten (foto: Raymond Merkx).

De brandstapel enkele jaren gelden (foto: DTV)