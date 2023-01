Moeder Jolanda van doodgestoken Jordy: 'Drie generaties zijn kapot gemaakt'

Pijn, verdriet en ellende. Na haar zoon Jordy, die werd doodgestoken, raakte Jolanda Gruijters ook haar man kwijt. Hij stapte deze week uit het leven. “Als de verdachte gewoon was weggegaan bij het terras, dan leefden ze nu allebei nog. Ze heeft een hele familie kapot gemaakt”, zegt moeder Jolanda huilend.

De rechter doet volgende week uitspraak in de zaak tegen de vrouw die inmiddels 18 is. Justitie betoogde bij de zaak dat ze handelde uit noodweer. De eis werd daarom vrijspraak voor doodslag en een werkstraf voor mishandeling.

Moeder en schoondochter hebben naast al het verdriet ook veel frustraties over de verklaringen in de rechtszaak. Volgens hen werd Jordy wel degelijk bewust neergestoken. Daarom willen ze hun kant van het verhaal nog eens vertellen.

Noa heeft het heel moeilijk met de situatie. “Het gaat echt heel slecht. Ik besef nog steeds niet dat hij er niet meer is.” Ook met Jordy’s moeder gaat het niet goed na de dood van haar zoon en man. “Dit is de zoveelste klap die we krijgen.”

Binnen een paar minuten was Jordy in Rosmalen. “Hij liep het terras op en riep: ‘Wie heeft dit gedaan?’ Op dat moment komen er obers aan. Die duwen hem nog naar achteren. Ze richtte het mes op Jordy en stond klaar van ‘kom dan’”, vertelt zijn moeder.

Daarna raakte ze Jordy in zijn borst. “Hij rende naar café Bottles. Ik had niet door dat hij was gestoken. Dat hoorde ik pas nadat ik de tafels en stoelen recht had gezet." Daar overleed hij later op de keukenvloer.

Het standpunt van justitie begrijpen ze niet. “Dit was geen noodweer. Ze kon al weggaan na het vechten, ze kon weggaan toen ze hoorde dat Jordy kwam en ze kon zelfs nog wegkomen toen de obers hem achteruit duwden”, vertelt Jolanda boos. “Ze heeft bewust gewacht op Jordy met een mes in haar hand.”

De camerabeelden waarop volgens justitie te zien is dat het om noodweer gaat, hebben de nabestaanden zelf niet bekeken. Hun advocaat wel. “De officier bleef maar aandringen om de camerabeelden te bekijken. Om te laten zien dat het noodweer is. Maar ik wil toch niet zien hoe mijn eigen kind wordt doodgestoken.”

De uitspraak is op 13 januari. De familie van Jordy is niet bij de uitspraak. “Wij vinden dat door haar twee mensen zijn overleden. Het voelt voor ons alsof ze niet alleen Jordy heeft vermoord, maar ook zijn vader.”

LEES OOK: Jordy werd doodgestoken op het terras: OM eist werkstraf voor mishandeling