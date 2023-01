Vince (11) vindt een mortiergranaat uit de Tweede Wereldoorlog

Vince (11) uit Berlicum heeft zondagmiddag een mortiergranaat gevonden in natuurgebied Engelenstede. De 11-jarige jongen was samen met zijn vader en zijn buurjongens met metaaldetectoren aan het speuren in het bos toen ze de bom uit de grond haalden.

Het was een doorsnee zondagmiddag. De 11-jarige Vince van der Heijden gaat samen met zijn vader en twee buurjongens Abel (10) en Vince (9) het bos in met een metaaldetector. Samen gaan zij op zoek naar allerlei oude spullen. “Vince is er echt verslaafd aan. Hij doet het bijna elke dag", vertelt zijn vader Devie van der Heijden (41).

De vader van Vince was zoals gewoonlijk mee met de jongens. “We liepen met z'n vieren rond toen de metaaldetector begon te piepen. Het was bij een hard stuk grond, dus ik begon met graven.”

Veel van deze spullen komen uit de Tweede Wereldoorlog. “Op dit stuk hebben ze in de Tweede Wereldoorlog veel gevochten. Je ziet op de ene plek veel Franse en Canadese kogels en aan de andere kant juist veel Duitse.” Normaal gesproken gaan deze kogels en kogelhulzen gewoon mee naar huis voor de vitrinekast. Deze keer vonden ze alleen iets wat niet in de vitrinekast van Vince kon: een mortiergranaat.

Toen Devie het stuk metaal op de schep had liggen, zag hij al snel wat het was. “Ik weet best veel van mortieren en granaten uit de Tweede Wereldoorlog. Ik had gelijk in de gaten dat dit een mortier of bom was.”

“Dat was wel even schrikken", vertelt Devie met een lach in zijn stem. “Ik heb hem rustig op de grond gelegd en toen zijn we snel weggelopen.” Devie belde meteen de politie, die niet veel later kwam.