Ludieke actie van supporter FC Den Bosch tegen kwetsende spreekkoren

FC Den Bosch ontvangt woensdag in eigen huis Ajax voor een bekerduel. Bij de Bossche club wordt met enige angst uitgekeken naar de wedstrijd. Dit voetbalseizoen ging het namelijk al vaker mis door supportersrellen. Zullen de fanatieke fans zich in uitverkocht stadion De Vliert gedragen? Om de angel eruit te halen, krijgt FC Den Bosch hulp van supporter Stephan Oexman. Hij bedacht een ludieke actie.

Oexman heeft maandag op de fansite FCDBFans een zelftest gelanceerd. "Voor het eerst in jaren komt er aanstaande woensdag een ploeg uit de traditionele top drie op bezoek in De Vliert. We hopen natuurlijk van harte dat het positieve reclame wordt voor onze FC. Daarom verzoeken we alle supporters vooraf even deze zelftest in te vullen; bij een positieve uitslag graag woensdagavond in zelfisolatie gaan en ver weg blijven van De Vliert," staat als uitleg bij de zelftest.

Vijf vragen

De fans krijgen vijf stellingen voorgelegd. Deelnemers mogen antwoorden met een ja of een nee. "Ik kijk er enorm naar uit om woensdag liedjes te zingen over joden of kanker. Ik sluit niet uit dat ik die liedjes ga zingen, ik ga zelf niet meezingen, maar heb er eigenlijk ook geen probleem mee als andere supporters er wat over zingen." Wie op één van die vragen 'ja' antwoordt, krijgt het advies om thuis te blijven.

Ook wordt gevraagd of Den Bosch gaat winnen. Zelf hebben de FCDBFans er kennelijk weinig vertrouwen in. Wie 'ja' invult bij winst krijgt het volgende advies: "Je bent weliswaar ongelofelijk naïef door dit te denken, maar dat wil niet zeggen dat je niet naar het stadion kan komen."

