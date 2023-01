Rotterdamse wethouder wil toch in Helmond wonen: 'Een warm bad'

Hij was er heel stellig in. Niets zou wethouder Arno Bonte zijn geliefde stad Rotterdam uitkrijgen. Hij werkt in Helmond en treinde elke dag 2,5 uur heen en terug naar Rotterdam. En dat zou de komende vier jaar zo blijven. Maar daar komt nu toch een einde aan: de wethouder verhuist naar Helmond.

Wethouder Bonte werkt nu een half jaar in Helmond en kreeg regelmatig de vraag waarom hij niet naar Helmond verhuisde. "De afweging om dat niet te doen was voor mij een weloverwogen keuze. Rotterdam is de stad waar ik ben geboren en getogen en waar ik mijn sociale netwerk heb. Dat neemt een belangrijke plek in mijn leven in." Hij stelde het als voorwaarde bij het solliciteren. De gemeenteraad van Helmond stemde in met zijn aanstelling.

"Ik heb ontdekt dat Helmond een stad is die veel te bieden heeft."

Een echte Rotterdammer dus, maar de wethouder geeft aan meer liefde te hebben gekregen voor Helmond. "De vraag over het verhuizen naar Helmond een vraag die ik mezelf ook steeds vaker stelde, zeker naarmate ik de stad beter leerde kennen. Want ik heb ontdekt dat Helmond een stad is die veel te bieden heeft: een gevarieerd cultureel en culinair aanbod, aantrekkelijke natuurgebieden op wandel- en fietsafstand en vriendelijke en gastvrije inwoners." Bonte zegt zijn werk in Helmond te hebben ervaren als 'een warm bad'. Hij heeft inmiddels een koopovereenkomst getekend voor een appartement. De wethouder wil daarmee tegemoet komen aan de vragen uit de stad en ook bij een deel van de raad.

"Het achterlaten van Rotterdam is een moeilijk besluit."