Ilja roeit in recordtempo over de oceaan naar Cariben: 'Euforie aan boord'

Ilja Kok uit Breda en drie teamgenoten roeien 4800 kilometer van Afrika naar Midden-Amerika. Ze vertrokken 12 december met 42 andere teams. Na bijna een maand zit de Talisker Whisky Atlantic Challenge er nagenoeg op. Uiterlijk zaterdag zal Ilja's team finishen in de Cariben. Een nieuwe sportief record ligt in het verschiet.

Kok roeit momenteel met haar drie teamleden in het Caribisch gebied. Het team bestaat uit twee mannen en twee vrouwen. Ze leerden elkaar twee jaar geleden kennen en zijn samen gaan trainen voor de Talisker Whisky Atlantic Challenge, een roeiwedstrijd over de Atlantische Oceaan van bijna 5000 kilometer.

Met kerst lag de roeiboot met Ilja Kok even op de eerste plek. "Dat zorgde voor een uitzinnige achterban. De euforie aan boord was ook gigantisch", zegt Maud van Etten die het team op de voet volgt. "Ze waren al bloedfanatiek maar nu willen ze helemaal een podiumplaats na 4800 kilometer roeien."

Voor het team van de Bredase Ilja was meedoen niet goed genoeg. "Ze wilden op zijn minst het wereldrecord van het snelste gemixte team verbreken", vertelt woordvoerder Maud van het Nederlandse team. Dat record ligt op 40 dagen. "De wedstrijd van het Canarische Eiland La Gomera naar Antigua in de Caribische Zee verloopt volgens planning. Dat betekent dat ze uiterlijk zaterdag, na 33 dagen, de finish bereiken."

De 43 deelnemende boten hebben vrij stabiel weer gehad. Met kerst ging het wel tekeer op zee, weet Maud. "Er is toen ook een roeiboot omgeslagen en die is op zijn kop blijven liggen. Daar waren alle deelnemers wel van onder de indruk, want dit zou met deze speciale zeewaardige boten onmogelijk moeten zijn. De inzittenden zijn met de schrik vrijgekomen."

Dit noodweer met golven van 7 meter hoog en sterke stroming bleek gunstig voor het Nederlandse team. "Het zijn hele technische roeiers en zo roeiden ze ineens op de koppositie", vertelt Maud. "Hier in Nederland ging iedereen uit zijn plaat want dat is een ongelofelijke prestatie dat een gemixt team ook mannenteams verslaat."