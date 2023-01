Dader moord op Tim (15) overgeplaatst, familie vermoorde jongen opgelucht

De 17-jarige jongen uit Steenbergen die net als zijn 16-jarige broer vastzit voor de moord op Tim van der Steen (15) uit Middelburg, wordt overgeplaatst naar een andere gevangenis. Dat meldt Omroep Zeeland dinsdagmiddag. De 17-jarige zit nu in de gevangenis in Middelburg.

De overplaatsing is anderhalve week geleden aangevraagd door de familie van de vermoorde Tim. Volgens Omroep Zeeland ervoer de familie het als traumatisch dat de dader op vijfhonderd meter afstand van het ouderlijk huis van Tim verblijft.

'Standaardprocedure'

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt echter dat dat niet de reden is voor de overplaatsing. Het zou gaan om standaardprocedure. "De betrokkene zat vast in Middelburg. Nu hij is veroordeeld wordt bepaald waar hij zijn straf uit gaat zitten en dat zal ergens anders zijn", laat een woordvoerder van het ministerie weten aan Omroep Zeeland.

Eerder stelde het ministerie dat het bewust beleid is om de 17-jarige, die als volwassene is berecht, in Middelburg te plaatsen, omdat zijn sociale netwerk zich daar bevindt.

Ysanne Bennebroek, de moeder van Tim, laat weten opgelucht te zijn door het besluit. "De reden van overplaatsing is voor ons niet belangrijk. Het doel is bereikt."

Meerdere keren met mes gestoken

De 15-jarige Tim van der Steen kwam in januari om het leven bij een steekpartij in de wijk Dauwendaele in Middelburg. Tim werd meerdere keren met een mes gestoken. Hij overleed drie dagen later in het ziekenhuis.

Bij de uitspraak twee weken geleden werd duidelijk dat Tim om het leven is gekomen door zeventien steek- en snijwonden. De steekpartij ging over een schuld die Tim had openstaan bij de broers van vijftig euro.

De oudste broer kreeg in eerste instantie twee jaar celstraf en tbs met dwangverpleging, de jongste moet van de rechter één jaar de cel in. Het OM is in hoger beroep gegaan tegen de straf van de oudere broer.

