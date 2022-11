Moord op 15-jarige Tim: OM in beroep tegen straf oudste broer

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de straf van de oudste (17) van twee broers uit Steenbergen voor de moord op de 15-jarige Tim van der Steen. Tegen de straf van zijn jongere broer (16) kan het OM niet in beroep, omdat hij al de maximale straf heeft gekregen.

Het OM heeft dat vandaag naar buiten gebracht omdat er, gezien de wettelijke termijn nu al een keuze, moet worden gemaakt, zo meldt Omroep Zeeland. De officieren gaan het vonnis nog nader bestuderen en bespreken de zaak komende tijd.

De oudste broer kreeg twee jaar celstraf en tbs met dwangverpleging, de jongste moet van de rechter één jaar de cel in. Hij kreeg ook jeugd-tbs opgelegd. De straf voor de oudere broer is fors lager dan de twaalf jaar cel en tbs die door het OM werd geëist.

Meerdere keren met mes gestoken

De 15-jarige Tim van der Steen kwam in januari om het leven bij een steekpartij in de wijk Dauwendaele in Middelburg. Tim werd meerdere keren met een mes gestoken. Hij overleed drie dagen later in het ziekenhuis.

Bij de uitspraak twee weken geleden werd duidelijk dat Tim om het leven is gekomen door zeventien steek- en snijwonden. De steekpartij ging over een schuld die Tim had openstaan bij de broers van vijftig euro. De jongste verdachte was al twee maanden bezig met het idee om Tim te vermoorden.

