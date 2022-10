Moord op 15-jarige Tim: OM wil Steenbergenaar als volwassene berechten

Tegen een 17-jarige jongen uit Steenbergen is dinsdag een celstraf van twaalf jaar geëist en tbs voor de moord op de Middelburgse tiener Tim van der Steen. Het Openbaar Ministerie wil de minderjarige verdachte laten berechten als volwassene, meldt Omroep Zeeland. Dat is opmerkelijk, omdat de verdachte tijdens de moord zestien jaar oud was.

Het OM is ervan overtuigd dat Tim met voorbedachten rade om het leven is gebracht door twee broers uit Steenbergen. "De twee verdachten hadden samen een plan om Tim van het leven te beroven. Daartoe hadden ze een afspraak gemaakt met Tim," meldt een persofficier. Verdachten zijn de inmiddels 17-jarige Steenbergenaar en zijn jongere broer.

Ernst van het misdrijf

Verdachten van 16 en 17 jaar kunnen volgens de wet als volwassene worden berecht als de ernst van het misdrijf of hun persoonlijkheid daar aanleiding voor geeft. En dat is in deze zaak het geval, legt de woordvoerder uit bij Omroep Zeeland.

Tijdens de zittingen in de rechtbank in Middelburg maakten beide ouders van Tim en hun nieuwe partners gebruik van hun spreekrecht, evenals zijn zus. De nabestaanden zijn het eens met de strafeisen en de keuze om volwassenenstrafrecht toe te passen op de 17-jarige, zegt advocaat Frank Hamers. Ook hij noemt de strafeis uitzonderlijk.

Achter gesloten deuren

De twee broers uit Steenbergen worden ervan verdacht dat zij begin januari de 15-jarige Tim hebben neergestoken. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht maar is enkele dagen later overleden. De broers werden pas enkele dagen later opgepakt. De politie had het tweetal meteen in beeld maar kon ze niet vinden. Ze zaten bij hun moeder in huis in Middelburg.

Over een maand volgt de uitspraak. Als de rechtbank er niet in meegaat om de 17-jarige jongen volgens het volwassenenstrafrecht te vervolgen, is de maximale straf die hij kan krijgen twee jaar cel en tbs. De strafzaak wordt achter gesloten deuren behandeld, omdat de verdachten nog minderjarig zijn.

Maandag hoorde de jongere broer een celstraf van een jaar en jeugd-tbs tegen zich eisen. Ook eist het OM een schadevergoeding van 500.000 euro. Dat is de maximale straf voor iemand van zijn leeftijd.

