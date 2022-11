Moord op 15-jarige Tim: tienerbroers uit Steenbergen gaan de cel in

Een jongen van zeventien uit Steenbergen heeft een gevangenisstraf van 2 jaar en tbs met dwang gekregen. Volgens de rechtbank heeft hij met zijn een jaar jongere broer de 15-jarige Tim van der Steen doodgestoken. Dit gebeurde begin januari in Middelburg. De jongste van de twee broers krijgt de maximale jeugddetentie van 1 jaar en jeugd-tbs.

De jeugd-tbs geldt in eerste instantie voor drie jaar. De maatregel kan met enkele jaren worden verlengd. Zijn oudere broer woonde voor zijn aanhouding in een pleeggezin in Steenbergen.

'Beiden betrokken bij steekpartij'

Net als het Openbaar Ministerie, acht de rechter in Middelburg bewezen dat beide broers betrokken waren bij de dodelijke steekpartij. De uit deze Zeeuwse stad afkomstige Tim werd zwaargewond gevonden en hij overleed drie dagen later in het ziekenhuis.

De broers werden pas enkele dagen daarna opgepakt. De politie had het tweetal meteen al in beeld, maar kon ze niet eerder aanhouden, omdat onduidelijk was waar ze waren. Ze bleken bij hun moeder in een huis in Middelburg te verblijven.

'Aanleiding schuld van 50 euro'

Tim zou bij de oudste verdachte een schuld hebben van 50 euro, die hij steeds maar niet terugbetaalde. Toen de jongste verdachte hiervan hoorde, heeft hij herhaaldelijk gezegd dat hij Tim wilde dood maken.

Eind december 2021 bestelde de oudste verdachte een zogenaamd survivalmes. De oudste verdachte besluit met Tim af te spreken en spreekt ook met zijn jongere broer af. Aangekomen op de afgesproken plek gaat het over de geldschuld. De jongste verdachte pakt Tim vast en steekt hem vele malen met het survivalmes dat hij kort daarvoor van zijn broer kreeg.

Voorbedachte rade

De rechtbank stelt vast dat de jongste verdachte al bijna 2 maanden bezig was met het (dood)steken van Tim. Dat het in een opwelling zou zijn gebeurd of dat het hem na de eerste steek zwart werd voor de ogen, volgt niet uit het dossier en de onderzoeken van deskundigen.

De oudste verdachte heeft Tim niet gestoken, maar de rechtbank vindt bewezen dat ook hij opzet had op de dood van Tim. Hij wist van de plannen van zijn broertje, maakte de afspraak met Tim, regelde het mes en greep niet in toen zijn broertje Tim 17 keer stak.

De rechtbank is van oordeel dat voor allebei de verdachten voldoende tijd is geweest om zich te bedenken en is, nu zij hebben gedaan wat zij al van plan waren, van oordeel dat er sprake is van moord.

Jeugdrecht

Het OM wilde daarom de oudste van de twee broers laten berechten als volwassene, meldde Omroep Zeeland eerder. Dat is opmerkelijk, omdat de verdachte tijdens de moord zestien jaar oud was.

