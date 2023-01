Slaapkamer vol rook na brand bij buren: Koria vluchtte met haar kinderen

De situatie bij daglicht (foto: Eva de Schipper). De schade is enorm (foto: Eva de Schipper). Volgende Vorige 1/2 De situatie bij daglicht (foto: Eva de Schipper).

Koria vluchtte dinsdagnacht in paniek met haar vier kinderen haar huis aan de Maerlantstraat in Etten-Leur uit. Haar zoon was kort daarvoor wakker geworden van de rook in zijn slaapkamer. In het huis van haar buurman was rond half vier brand uitgebroken en de rook kwam via de aansluiting van de lamp aan het plafond de slaapkamer van haar zoon binnen. "Heel eng", omschrijft ze woensdagochtend.

Zelf hoorde ze op het moment dat haar zoon wakker werd meerdere explosies en gebonk. "Zo klonk het in elk geval", vertelt Koria. Vervolgens heeft ze haar andere kinderen wakker gemaakt en zijn ze samen in hun pyjama naar buiten gegaan. Tijd om iets te pakken of mee te nemen hadden ze niet. Even later werden ze opgevangen door buren.

"Boven is alles nat: het plafond, de zolder. En alles stinkt naar rook."

Ook de buren aan de andere kant werden wakker van de brand. "Mijn vrouw hoorde geluid. Toen ik ging kijken, zag ik vlammen en ramen die uit het huis lagen", vertelt deze buurman. Ook hij pakte zijn kinderen (1,5 en 5 jaar) op en is samen met zijn vrouw naar buiten gegaan. Samen met de vogel en de hond. Het gezin zat vervolgens even bij de overbuurvrouw, maar uiteindelijk zijn zijn vrouw en kinderen naar zijn schoonmoeder gegaan. Daar zijn ze woensdagochtend nog steeds. "Toch wel geschrokken", vertelt de buurman. De schade aan zijn huis is aanzienlijk. Hij heeft er hoofdpijn van. "Boven is alles nat: het plafond, de zolder. En alles stinkt naar rook", legt hij uit. Even later wordt duidelijk dat zijn gezin en ook het gezin van Koria vannacht nog niet thuis kan slapen.

"Er wonen hier veel mensen met kleine kinderen dus dan schrik je wel."

Ook een overbuurman stond dinsdagnacht met zijn gezin op straat. Zijn jongste zoon maakte hem wakker. Toen hij vervolgens het vuur aan de overkant zag, ging hij naar buiten met de kinderen. De brand was volgens hem echt heftig. Het begon beneden en via de trap ging het vuur naar boven. En uiteindelijk stond ook de zolder in brand. "Er wonen hier veel mensen met kleine kinderen dus dan schrik je wel", vertelt hij woensdagochtend. De bewoner van het huis waar de brand woedde, heeft hij al een paar dagen niet gezien, maar natuurlijk is hij blij dat hij niet gewond is geraakt. LEES OOK: Vlammen slaan uit dak bij woningbrand in Etten-Leur

