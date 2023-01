Erik ziet energiekosten van zijn club Sarto zeven keer over de kop gaan

Bij de Tilburgse voetbalclub RSKV Sarto zijn ze zich rot geschrokken. De energiekosten zijn tien keer zo hoog geworden sinds de aftrap van 2023. "Waar we eerst 1250 euro per maand moesten betalen, gaan we nu 9000 euro aftikken", zegt Erik Horman van Sarto.

Pieter Soethout & Karin Kamp Geschreven door

De energieprijzen rijzen de pan uit. Het zijn voor veel mensen zware tijden. Voor gezinnen, bedrijven en voor sportverenigingen zoals Sarto, de grootste amateurclub van Tilburg. Bij de jaarwisseling ging de voetbalclub over van een vast naar een variabel contract met alle financiële gevolgen.

Bij variabele contracten ligt de prijs voor energie momenteel flink wat hoger. Erik Hormann, voorzitter van de commissie eigendommen bij Sarto: “We zijn met energiekosten van 900 naar 9000 euro per maand gegaan. Per jaar is dat ruim een ton meer dan vorig jaar. Dat verschil hoesten we niet zomaar op. We zien onze financiële reserve heel snel verdampen.”

Erik Hormann achter de bar bij RKSV Sarto. (foto: Pieter Soethout)

De voetbalclub probeert nu uit alle macht zuiniger om te springen met energie en te verduurzamen waar het kan. Daar zijn ze al een heel eind mee. “We hebben bijna zestig zonnepanelen op het dak van de kleedruimte liggen. Ook hebben we alle verlichting in en rondom de kantine voorzien van ledlampen. Verder vragen we onze leden om rekening te houden met de kosten. Niet te lang douchen en deuren dichthouden”, vertelt Erik.

Waar het nog wel een stuk beter kan, is de veldverlichting. Twee van de drie velden met lichtmasten hebben nog geen ledlampen. “Per jaar kost dat zo’n 20.000 kilowattuur aan stroom”, gaat Erik verder. “Als we ook hier ledlampen krijgen, scheelt dat tot wel negentig procent in de kosten.” De gemeente heeft inmiddels aangegeven versneld te willen investeren in ledverlichting bij voetbalvelden. Er is al iemand langs geweest om van alles op te meten en te kijken wat het vervangen van de lampen gaat kosten. Erik is blij dat er wel een beetje schot in de zaak lijkt te zitten. Hoewel de situatie niet heel positief is, houdt Erik de moed er in. “Over vijf jaar vieren we ons honderdjarig bestaan en dat gaan we zeker halen”, verzekert Erik met een grote glimlach.

Ook bij andere sportclubs en -verenigingen zijn er grote zorgen over de sterk stijgende energieprijzen. Veel clubs vreesden afgelopen herfst al dat het verhogen van de contributies en kantineprijzen onvermijdelijk was. Bij SV Valkenswaard is de energierekening inmiddels één derde duurder geworden. "We betalen nu 3200 euro per maand", zegt penningmeester Danny Schrijvers van de voetbalclub. "Dat lukt, omdat we afgelopen jaar hebben geïnvesteerd in zonnepanelen. Anders was de rekening nog hoger uitgevallen." Toch ziet de penningmeester het somber in. "Er is ons financiële compensatie beloofd, onder andere door de gemeente, maar dat is nog steeds niet rond. We redden het, maar het wordt wel steeds lastiger. Deze situatie moet niet nog een half jaar duren.” Ook bij Scouting Boxtel betalen ze inmiddels fors meer voor de stookkosten dan een paar maanden geleden. "Onze energierekening is verdubbeld, van zo'n 500 naar 1000 euro per maand", vertelt Joost Grunsven.

