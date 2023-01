112-nieuws: gewonde bij steekpartij • dode en zwaargewonde bij ongeluk

00.30

Een automobilist is afgelopen nacht rond halfeen van de Middeldijkdreef in Tilburg geraakt en is met zijn auto in het water beland. De man was vermoedelijk de controle over het stuur kwijtgeraakt. De bestuurder kon zelf uit de auto klimmen en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De bestuurder hield aan het ongeluk alleen een nat pak over.