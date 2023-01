Rick gaat ruim vijftig keer naar nieuwe Avatar-film: 'Ben nog niet klaar'

Een bijzonder bioscooprecord in Tilburg: Rick Pratjé is in een maand tijd 56 keer naar de bioscoopfilm Avatar: The Way of Water geweest. Dat is extra bijzonder omdat 'de duurste film ooit gemaakt' een speeltijd heeft van maar liefst 192 minuten. En Rick is nog lang niet klaar met de film.

Avatar: The Way of Water is het langverwachte vervolg op Avatar (2009) en verscheen 14 december in de Nederlandse bioscopen. De ambitieuze filmreeks komt uit de koker van de fameuze James Cameron, de regisseur van Titanic en de eerste twee Terminator-films ("I'll be back").

De Pathé in Tilburg Stappegoor loofde vrijdagmiddag dan ook een oorkonde uit aan Rick, die de film precies 56 keer bezocht. In een van de bioscoopzalen werd die oorkonde hem vrijdagmiddag overhandigd. "Ik ben superdankbaar", zegt hij. "Maar ik ben nog lang niet klaar hier. Vandaag ga ik de 56ste en 57ste keer. En daarna ga ik gewoon door."

Met een Pathé-maandabonnement op zak bezoekt Rick de film nu twee keer per dag: één keer in de Pathebioscoop in het centrum van Tilburg en één keer in de Pathé Tilburg Stappegoor. Hij is logischerwijze een bekende in de bioscoop. "Rick verwende ons met kerst zelfs met spekkoek", vertelt een van de Pathé-managers.

De bioscoop denkt niet dat iemand zijn record ooit nog gaat evenaren. In totaal zat hij bijna zeven hele dagen in de bioscoopzaal, en dat in enkel 31 dagen tijd. "Ik heb de voorganger ook dertig keer gezien", legt hij uit. "Ik ben vorig jaar misschien wel 500 keer naar de bioscoop geweest."

De vraag die rijst: wat bezielt iemand? "Mij bezielt niets. Ik werk hard en ik ben een normale burger. Maar deze film is een beleving. Ik wil hier geschiedenis schrijven. Heel het Pathé-team is trots op mij. Ik heb Guinness World Records al benaderd", legt Rick uit.

Hij kan er maar niet genoeg van krijgen. "Het begin en einde is zo goed. Ik verlaat als laatste de zaal iedere keer."