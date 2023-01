Van Kasteren kan Dakar-zege nog moeilijk geloven: 'Een droom die uitkomt'

Vrachtwagencoureur Janus van Kasteren hoeft zondag alleen nog maar een rondje om de Rode Zee te rijden om de Dakar Rally te winnen. De klassementzege kan de Veldhovenaar eigenlijk niet meer ontgaan. "Ik kan het nog maar moeilijk geloven. Het is echt een droom die uitkomt."

Van Kasteren heeft na afloop van de voorlaatste Dakar-etappe een uur en 15 minuten voorsprong op de nummer twee in het vrachtwagenklassement. Dat is nu de Tsjech Martin Macek, want Martin van den Brink verloor door versnellingsbakproblemen veel tijd. Hij was de afgelopen dagen de voornaamste concurrent voor Van Kasteren, maar lijkt nu als derde te eindigen in de rally.

"Het moet wel heel gek lopen, willen we nu niet meer winnen."

Bij de finish van de etappe moet het nog een beetje indalen bij Van Kasteren dat zijn droom uitkomt en hij de Dakar Rally 'officieus' gewonnen heeft. "Morgen hoeven we alleen nog de kilometers te maken. Het moet wel heel gek lopen als we nu niet winnen, maar ik ben er vrij relaxed onder omdat ik niet weet wat mij te wachten staat." De eerste week van de Dakar Rally zat het de Veldhovenaar niet mee, blikt hij zuchtend terug. "Het was een achtbaan. Zeker toen we 50 minuten verloren omdat we zonder diesel stonden." Van Kasteren werd ook een paar keer geplaagd door motorstoringen waardoor hij tijd verloor en hij kreeg een tijdstraf omdat hij een 'waypoint' had gemist. "Gelukkig is het weer goed gekomen."

"Als we normaal rijden, zijn we de snelste."

Zijn grootste concurrent Ales Loprais reed dinsdag zonder dat hij het merkte een toeschouwer aan. De omstander overleed later en de Tjechische klassementsleider werd uit de rally gehaald door de organisatie. "Heel triest en dat zal toch altijd een smet zijn op deze Dakar", zei Van Kasteren toen hij ineens bovenaan stond. Daarna reed de Veldhovenaar een paar ijzersterkte etappes. "Ik denk dat we hebben laten zien dat als we normaal rijden, dat we de snelste zijn en dat is keimooi." Toch maakte zijn Iveco-teamgenoot Martin van den Brink het nog heel spannend. Voor aanvang van de etappe van vrijdag zat er maar drie minuten tussen de twee, maar die dag pakte Van Kasteren een half uur op zijn concurrent.

"We gaan plankgas bier drinken."

Voor de Veldhovenaar is het een droom die uitkomt. "Een maand voor de start van de rally fantaseerde ik al dat het zo mooi zou zijn als het zou lukken." Vrienden van de coureur vroegen hem al of ze een feest moesten organiseren. "Dan zei ik voor de gein: tuurlijk regel maar. Alleen dat het nu lukt, is geweldig. We hebben een super dag gehad en morgen gaan we plankgas bier drinken." Marcel Snijders uit Neerkant zit als navigator in de truck bij Van Kasteren. "Ik hou Janus wel in bedwang morgen", zegt hij lachend. Tijdens de laatste 136 kilometer van de rally worden er geen risico's meer genomen zegt hij. "Als klein jongetje droom je ervan dat je ooit Dakar mag winnen. We deze rally hebben van alles meegemaakt en dan is dit echt super mooi." Snijders kan morgen de eerste Nederlandse navigator zijn die de Dakar Rally wint.