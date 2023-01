Ilja roeit in bijna 33 dagen Atlantische oceaan over en verbreekt record

In 32 dagen, 23 uur en 53 minuten wisten Ilja Kok uit Breda en haar drie teamgenoten in een roeiboot de Atlantische Oceaan over te steken. Op 12 december vertrokken ze voor de reis van 4800 kilometer vanuit Afrika naar Midden-Amerika. "We hebben het record van de gemengde teams met ruim acht dagen verbeterd", zegt een trotse Ilja.

De blaren staan op haar handen en de spierpijn is door het hele lijf voelbaar. Maar voor Ilja en haar team overheerst er toch vooral een gevoel van trots. "Het was zwaar, heel zwaar. We hebben namelijk ook een periode gehad dat een van onze teamleden ziek werd. Die heeft dus vier dagen niets kunnen doen en een volle week maar op halve kracht." Ook het weer zat gedurende de reis niet altijd mee. "We hebben twee keer een periode gehad dat we echt windstoten hadden van zestig tot zeventig km per uur."

"We konden met gebruik van een router wel dagelijks op het internet."

Bijna 33 dagen lang met zijn vieren overleven op zo'n twaalf vierkante meter. Dat leverde wel eens wrijving op. "Soms heb je het gevoel dat je even iemand over boord wilt gooien. Maar, zo zeiden we tegen elkaar, ga eerst bij jezelf te rade of je niet gewoon moe was en daardoor geïrriteerd raakte." In totaal deden er 43 teams mee aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge. Onderweg op zee zagen de teams elkaar niet. "Wij wisten ook niet waar iedereen uithing als wij aan het roeien waren. We konden wel met gebruik van een router dagelijks op het internet. We konden in een app kijken wat ieders locatie was." De enige persoon met wie ze contact hadden in de buitenwereld was de weerman. "Hij gaf ons de weersvoorspellingen van de dag en welke route we moesten varen."

"Ik denk niet dat ik het nog een keer ga doen, maar zeg nooit nooit."

Ruim 2,5 jaar is Ilja bezig geweest met de voorbereidingen voor de tocht. "De boot moest aangepast worden en we moesten veel trainingen volgen. Ze zeggen wel eens: 'als je aan de start verschijnt zit tachtig procent er al op'. Dat gold nu zeker ook." Nu is het achter de rug en het team blijft nog een paar dagen in de Cariben voordat ze donderdag weer naar huis gaan. "Nee niet met de boot", zegt Ilja lachend. "Ik denk niet dat ik dit nog een keer ga doen, maar zeg nooit nooit." Het team werd uiteindelijke vierde in de race. "Maar wij waren ook het enige team met mannen en vrouwen, alle andere teams bestonden alleen uit mannen", legt Ilja uit. "We lagen op een gegeven moment even tweede en dachten aan de overwinning, maar toen werd onze teamgenoot ziek en zakten we terug." Het team van Ilja maakte deze tocht om 30.000 euro in te zamelen voor Ocean Cleanup, een organisatie die wereldwijd afval uit de oceanen haalt. "We weten nog niet precies hoeveel we hebben opgehaald maar we zitten wel ver boven het streefbedrag."