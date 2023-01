Aanslag op huis van agent: derde verdachte opgepakt

Een 30-jarige man uit Eindhoven is maandagochtend aangehouden in verband met de aanslag op het huis van een politieagent in Best in december 2020.

Vorige week hield de politie al een 42-jarige man uit Waalre en een 24-jarige man uit Best aan in verband met deze zaak. De maandagochtend gearresteerde Eindhovenaar wordt ervan verdacht dat hij als tussenpersoon zou hebben gefungeerd. DNA-sporen

De politie vermoedt dat de zware explosie bij het huis van de agent in Best bedoeld was als wraak vanwege boetes die de agent uitdeelde aan de zoon van de man uit Waalre. "Het lijkt erop dat de vader van de jongen hierover zo boos was, dat hij de opdracht gaf om een gerichte aanslag op het huis van de politieagent uit te voeren." De ontploffing, die veroorzaakt werd door een zwaar explosief, veroorzaakte grote schade in het huis waarin op dat moment de vrouw en kinderen van de agent sliepen. Ruiten sprongen, de garagedeur raakte ontzet en er brak brand uit. Ook het huis van de buren liep schade op. Op het explosief werden twee DNA-sporen ontdekt. Een van de vorige week aangehouden 24-jarige man uit Best, die de aanslag zou hebben uitgevoerd, en een onbekend vrouwelijk DNA-spoor. Versleutelde communicatie

De man uit Best mocht na verhoor naar huis, maar blijft verdachte. De 42-jarige man uit Waalre blijft voorlopig vastzitten. Hij zou de opdracht voor de aanslag hebben gegeven. De recherche van de politie Oost-Brabant werkte twee jaar aan het onderzoek naar de aanslag. Onderschepte, versleutelde communicatie via telefoons speelde volgens de politie een belangrijke rol bij de doorbraak in deze zaak. LEES OOK: B oze vader liet aanslag uitvoeren op huis agent nadat zoon boetes kreeg