112-nieuws: schoorsteenbrand in Vlijmen • brand Roosendaal onder controle

15.30

Van een 38-jarige automobilist uit Den Bosch is gisteravond zijn auto in beslag genomen. De man was door de politie langs de kant van de weg gezet omdat een van zijn koplampen defect was. Bij de controle bleek dat hij geen rijbewijs had. Daar had de bestuurder overigens al twee keer een proces-verbaal gekregen. Daarop werd zijn auto in beslag genomen. De bestuurder moest met de taxi naar huis.