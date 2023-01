Angstige rijder is bron van ergernis: 'Maar doordouwers zijn gevaarlijker'

De weg op als het glad is. Het liefst zouden we zo'n glibbertochtje vermijden, maar soms roept de plicht nou eenmaal. Maar hoe voorkomen we nou dat het misgaat? En trappen we niet té snel op de rem, met lange files tot gevolg?

Soms kan angst inderdaad voor gevaarlijke situaties zorgen, vertelt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. "'Te' voorzichtig rijden is natuurlijk nooit goed. Maar het probleem is vooral is dat andere weggebruikers zich daaraan gaan ergeren. Die ondernemen dan vervolgens weer onverantwoorde acties. Denk aan inhalen op onverantwoorde plekken of bumperkleven om de ander als het ware vooruit te duwen."

"Mensen met sneeuwbanden denken dat er niks kan gebeuren."

Toch is dat als het aan Tertoolen ligt niet de schuld van de langzamere rijders. "De verantwoordelijkheid ligt hier echt bij de doordouwers." Nou zorgen die volgens de expert toch al voor de meeste ongelukken. "Bij gladheid of zelfs sneeuw is roekeloosheid het allergevaarlijkst." Die roekeloosheid zou voortkomen uit zelfoverschatting. "Die bestuurders denken dat ze goed kunnen rijden, passen hun gedrag niet aan en onderschatten de risico's." En zeker met deze barre omstandigheden is er nog een extra factor die meespeelt. "Winterbanden. Een grote fout is dat mensen denken dat er niks kan gebeuren als ze die onder hun auto hebben liggen."

"Je telefoon gebruiken? Dat is de duivel verzoeken."

Maar wat moeten we dan wel doen? Het ligt voor de hand. "Stel je overbodige ritten écht uit. Moet je toch de weg op, rijd dan langzamer, rem eerder en houd afstand." En misschien nog wel belangrijker: "Voorkom afleiding, zoals een smartphone. Dat is altijd gevaarlijk en onverstandig, maar bij winterse omstandigheden is het al helemaal de duivel verzoeken." De Brabantse wegen stonden donderdagochtend urenlang muurvast. Vooral in de regio Eindhoven gebeurden meerdere ongelukken. Ook bleven grote stukken snelweg lang wit, omdat er in de vroege uurtjes te weinig verkeer op de weg zat om het strooizout goed te vermengen met de sneeuw.