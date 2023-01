Nog meer winterse buien op komst: 'Het kan langdurig gaan sneeuwen'

We zijn nog lang niet af van de winterse buien. Donderdagavond, maar vooral vrijdag overdag valt er in het oosten van onze provincie nog regelmatig een winterse bui. "Het kan langdurig gaan sneeuwen, zodat er een winters dek van een centimeter of vijf zal blijven liggen", zegt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza. Hij geeft ook gelijk een waarschuwing. "Het KNMI kondigde voor Brabant tot vrijdagmiddag drie uur code geel af. Dat is vanwege de gladheidsperikelen."

Donderdagavond trekt er nog een aantal buien over de provincie. "Dat betekent dat er lokaal neerslag valt. De temperatuur is geleidelijk aan het dalen. Later vanavond daalt de temperatuur onder het vriespunt", zegt Klaassen.

"De buien gaan eerst gepaard met natte sneeuw en later in het oosten van onze provincie met meer droge sneeuw. Daardoor kan het lokaal glad worden, zeker omdat op sommige plaatsen ook nog sprake kan zijn van bevriezing van natte weggedeelten."

Storing van het noordwesten

Vrijdagochtend trekt een storing vanuit het noordwesten over onze provincie, weet Klaassen. "Die gaat gepaard met langdurige neerslag. Dat zou sneeuw kunnen zijn. Met name in het oostelijk deel van de provincie houden we vrijdagochtend rekening met zo'n vijf centimeter sneeuw."

Hogere temperaturen in West-Brabant

Klaassen denkt dat het vrijdagochtend in het westen wel mee zal vallen met de sneeuwval. "Daar is het in de vroege ochtend nog wel oppassen vanwege bevriezing van natte weggedeelten. In het westen van de provincie kan het zelfs vier tot vijf graden worden."

Koude nacht

In het oosten van de provincie daarentegen komt de temperatuur maar net boven het vriespunt uit. "De winterse neerslag zal in dat gedeelte langer blijven liggen. De nacht van vrijdag op zaterdag wordt een koude nacht, met temperaturen tot wel vijf graden onder nul."

Volgens Klaassen blijft het vrijwel droog in het weekend. "Zeker op zaterdag. Er is voldoende ruimte voor de zon en overdag zijn er temperaturen tot vier graden. In de nacht van zaterdag op zondag blijft het licht vriezen", besluit de weerman.

Donderdagmorgen was Brabant bedekt onder een laagje sneeuw. Het winterse weer zorgde in het verkeer voor veel problemen. Vooral rond Eindhoven liep het verkeer helemaal vast.

