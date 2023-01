André (74) mishandeld na ruzie over vuurwerk: 'Het gaat weer goed met hem'

Twee van de drie jongens die in de nieuwjaarsnacht van 2022 de toen 73 jaar oude André Emonds uit Boekel zwaar hebben mishandeld, moeten hem een schadevergoeding betalen. De zaak tegen een derde jongen die hierbij betrokken zou zijn geweest, is geseponeerd. Het slachtoffer zelf was ook aangeklaagd, maar hij gaat vrijuit. Joke, de vrouw van André: “Het gaat weer goed met hem. We hebben er een punt achter gezet.”

Vlakbij het huis van de familie Emonds werd in de nacht van 31 december 2021 op 1 januari 2022 vuurwerk afgestoken. André zei er iets van, wat hem op een serie klappen en trappen kwam te staan. Hij werd vooral in zijn gezicht geraakt, maar ook zijn ribben moesten het ontgelden. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) laat nu desgevraagd weten dat er straffen zijn uitgedeeld. Volgens hem ging het om een uit de hand gelopen ruzie, waarbij geschopt en geslagen is. Volgens de jongens zou André een van hen bij de keel hebben gegrepen, maar volgens de woordvoerder van het OM is er 'veel onduidelijk gebleven'. Duidelijk is wel geworden dat twee van de drie jongens die zich na de bewuste nieuwjaarsnacht bij de politie hadden gemeld, over de schreef zijn gegaan. Eén knul moet een schadevergoeding van 205 euro betalen, de ander 155 euro. Beiden hebben ook een proeftijd van een jaar gekregen. Als ze zich binnen die tijd weer misdragen, moeten ze opnieuw op het matje komen.

"Jongens worden onder vergrootglas gelegd."

Volgens Joke Emonds (70) kunnen ze zich niet veel veroorloven: “Alles wat ze doen wordt onder een vergrootglas gelegd.” De zaak tegen de derde jongen die bij de vechtpartij was betrokken, is wegens gebrek aan bewijs afgedaan zonder straf. André moest zich ook verantwoorden, omdat hij een van de knapen bij zijn nek zou hebben gepakt en tegen een hek hebben aangedrukt. Hij werd hiervoor niet gestraft, ook gezien de forse verwondingen die hij bij de vechtpartij had opgelopen. Joke: “We moesten dus bij justitie komen, maar stonden binnen de kortste keren weer buiten. We hoefden amper vragen te beantwoorden. Ik had ook niets anders verwacht.”

"Het gaat weer goed met André."