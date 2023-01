Huizen onder startbaan Eindhoven Airport opgekocht: overlast te groot

Twee huizen vlakbij Eindhoven Airport zijn opgekocht omdat zij te veel overlast hebben van het vliegveld. De herrie en de hinder zijn zo erg dat maatregelen als isolatie geen uitkomst bieden. Het geld dat wordt betaald voor de uitkoop komt uit het Leefbaarheidsfonds dat bedoeld is om de omgeving van het vliegveld te verbeteren.

Het gaat om twee huizen aan de Kerkheide in Wintelre. De verkoop is eind vorig jaar rondgekomen na een proces van jaren, bevestigt Jeroen Weekers, voorzitter van Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven. Er worden op dit moment nog gesprekken gevoerd met een derde omwonende die ook in aanmerking komt voor uitkoop.

'Schrijnende gevallen'

Het potje van het Leefbaarheidsfonds wordt gevuld door verschillende partijen:

Eindhoven Airport,

provincie Brabant,

het Ministerie van Defensie,

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu,

gemeente Eindhoven en andere omliggende gemeentes.

Een miljoen euro van het fonds is bestemd voor projecten die de leefomgeving van het vliegveld moeten verbeteren. 750.000 euro gaat naar gezondheidsonderzoeken.

Een ander deel wordt gebruikt om drie ‘schrijnende gevallen’ uit te kopen, valt te lezen in verslagen van het fonds. Om hoeveel geld het gaat, wil Weekers niet zeggen. "Dan wordt duidelijk hoeveel er betaald wordt voor de huizen en dat willen we niet."

Te veel herrie en overlast

De drie huizen zijn al in 2019 aangemerkt als 'schrijnende gevallen'. Pieter van Geel bracht toen een rapport uit over de toekomst van Eindhoven Airport en de leefomgeving. In dat rapport concludeerde hij dat er maatwerk nodig was voor 'bijzondere individuele situaties'. Toen al bleek dat maatregelen zoals isolatie voor een aantal mensen geen uitkomst boden. Op deze plekken is de overlast en de herrie te erg.

Belangrijk detail is dat deze mensen al lang op deze plek vlak onder de start- en landingsbaan wonen. Andere mensen in dezelfde buurt komen dan ook niet in aanmerking voor de regeling. “Het gaat om mensen die hier al hun leven lang wonen, lang voordat de uitbreiding van de luchthaven er kwam. Zij ervaren door de groei van de luchthaven heel ernstige hinder”, licht Staf Depla toe. Hij is voorzitter van het Luchthaven Eindhoven Overleg dat het advies van Van Geel in de praktijk uitwerkt.

"Ik ben blij dat een wens die op papier stond, nu ook is uitgevoerd. Het geld is betaald uit een aparte pot binnen het fonds, waar alle partijen aan hebben bijgedragen."

'Pokkenherrie'

Klaas Kopinga is voorzitter van Belangenvereniging Omwonenden Welschap en hij is op de hoogte van de uitkoop. Volgens hem gaat het inderdaad om bijzondere situaties waarbij ‘mensen echt in de pokkenherrie zitten'. "Op deze plekken zouden tegenwoordig geen nieuwe huizen gebouwd mogen worden. Daarvoor is de overlast te erg."

Het is niet zo dat omwonenden die vinden dat ze hinder ervaren van het vliegveld nu ook in aanmerking komen. Het geld is alleen bedoeld voor deze drie gevallen benadrukken Weekers en Depla. Het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de huizen maar volgens Weekers komen er in ieder geval geen mensen meer te wonen.

Omroep Brabant sprak met een van de bewoners, maar die wilde verder niet reageren.