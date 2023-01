A59 weer één grote ijsbaan: 'Anderhalf uur gedaan over 30 kilometer'

De A59 tussen Den Bosch en Waalwijk is vrijdagmiddag opnieuw veranderd in een ijsbaan. Net als donderdag staat het verkeer lange tijd stil vanwege een grote ijsplaat op de weg. De ijsbaan ligt nu op een andere plek dan donderdag, laat Rijkswaterstaat weten. Namelijk ter hoogte van de afrit van de Efteling.

De weg is vrijdagochtend gestrooid maar ook gedurende de dag, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. "Als er onvoldoende verkeer is, mengt het zout niet voldoende met de sneeuw. We zien dat er minder gereden wordt op de linkerrijbaan, daardoor ontstaat er ijs. Dat geldt ook voor toe- en afritten."

Rijkswaterstaat is inmiddels gearriveerd op de A59 en gaat opnieuw kijken wat er moet gebeuren om de situatie in orde te maken.

Op social media wordt de ijsbaan door weggebruikers gemeld, ze waarschuwen voor een gevaarlijke situatie.