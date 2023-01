112-nieuws: auto in brand bij huis • dronken man vliegt van de weg

18.00

Een dronken automobilist is vanmiddag op de N2 bij Eindhoven van de weg gevlogen na een mislukte inhaalactie. De man zou veel te hard hebben gereden, na de inhaalactie stuurde hij te hard naar rechts. De automobilist belandde op een zandheuvel, ging over de kop en eindigde twee meter lager in de berm.

Volgens een 112-correspondent vond de politie de man staand in zijn auto met zijn hoofd uit het raam. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De N2 was na het ongeluk afgesloten. Rondom de auto werden lege drankblikken en -flessen gevonden.