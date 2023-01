Brand verwoest sanitair opvanglocatie: 'Vlammen sloegen metershoog uit dak'

Op landgoed Velder bij Liempde is vrijdagavond brand uitgebroken op de tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers. Het vuur woedde in het gebouw waar de sanitaire voorzieningen waren. Deze ruimte is volledig uitgebrand.

Het vuur werd rond halftwaalf ontdekt.

Overslaan vuur voorkomen

"Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al metershoog uit het dak van het gebouw", laat een 112-correspondent weten. "De brandweer kon voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere gebouwen van de opvanglocatie."

Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht.

Bijna honderd woonunits

Op landgoed Velder zijn eind vorig jaar 99 tijdelijke woonunits geplaatst waarin de gemeente Boxtel tot half februari een grote groep vluchtelingen uit het overvolle Ter Apel opvangt. Het complex op landgoed Velder is ingericht voor de komst van maximaal 450 asielzoekers.

Bij aankomst van de asielzoekers in Liempde in november had een aantal van hen flinke kritiek op de opvanglocatie. Zo zou er geen warm water in (sommige) doucheruimtes zijn en zou het internet haperen of helemaal niet werken. Verder was er onvrede over de ligging van het landgoed. Sommige asielzoekers spraken van een 'gevangenis' omdat het zo geïsoleerd ligt.

'Blijven of terug naar Ter Apel'

Na wat aanpassingen bedaarden de gemoederen. Toen de gemeente de ontevreden asielzoekers de keus gaf 'blijven of terug naar Ter Apel' besloten ze toch in Liempde te blijven.

