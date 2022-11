Gemeente geeft asielzoekers Boxtel de keus: blijven of terug naar Ter Apel

De onvrede onder een deel van de asielzoekers dat sinds dinsdag op Landgoed Velder bij Boxtel verblijft is groot, maar als de gemeente ze donderdagavond de keus geeft 'blijven of terug naar Ter Apel' besluiten ze toch te blijven. Hun klachten zouden grotendeels opgelost zijn, al lopen de gemoederen donderdag meerdere keren hoog op.

Omroep Brabant hoorde meerdere audio-opnames die donderdagochtend en -middag zijn gemaakt door één van de asielzoekers, Mohammed Hardan, op Landgoed Velder. Ook is er videomateriaal dat is gemaakt op de locatie ingezien.

Geen warm water

De onvrede onder een groep asielzoekers is groot. Zo zou er geen warm water in (sommige) doucheruimtes zijn en zou het internet haperen of helemaal niet werken. Verder is er onvrede over de ligging van het landgoed, sommige asielzoekers spreken van een 'gevangenis' omdat het zo geïsoleerd ligt.

"Deze plek is niet voor mensen, we worden hier als dieren behandeld", aldus een van de aanwezigen tijdens het overleg met de gemeente donderdagochtend. "Het gaat ook om de gezondheid van onze kinderen, zou u uw kinderen hier laten slapen?", vraagt een vrouw aan iemand van de gemeente Boxtel. Het meeste gaat in het Engels, sommige sprekers worden vertaald.

'Ik ben zelf ook vluchteling'

Op de opnames is te horen dat de gemoederen soms hoog oplopen. Er moet meerdere malen om stilte verzocht worden. De wens van de groep asielzoekers is duidelijk: ze willen naar een andere plek. Sommigen dreigen net zo lang buiten te blijven tot de situatie is verbeterd, een ander geeft aan een advocaat in te willen schakelen.

Vertegenwoordigers van de gemeente en andere aanwezige niet-asielzoekers zeggen op de opnames begrip te hebben voor de situatie. "Ik kom uit Afghanistan, ik ben ook een vluchteling, jullie hebben gelijk", aldus een van hen. "We willen alles voor jullie regelen", zegt een ander.

Terug naar ter Apel

Donderdagmiddag om 17 uur is er een tweede overleg tussen de gemeente en de groep asielzoekers. Hier wordt gesproken over enkele verbeteringen, zo zou er binnen een uur warm water in alle doucheruimtes aanwezig zijn. Ook wordt beloofd dat iedereen snel wifi zal kunnen gebruiken. "We hebben alles wat jullie vroegen geregeld, behalve het feit dat jullie een stuk moeten lopen naar de doucheruimtes."

Voor enkele aanwezigen is het niet voldoende, ze blijven bij hun wens te vertrekken. De gemeente is duidelijk: "Er is nog maar één oplossing: jullie gaan terug naar Ter Apel", wordt er gezegd. De gemeente geeft aan een bus te willen regelen zodat ze donderdagavond nog kunnen vertrekken. Voor die optie blijkt uiteindelijk geen animo, geen van de vluchtelingen wil terug naar Groningen.

