Waar is hond Lady? Baasje looft 1500 euro uit voor gouden tip

De familie Netten staat ermee op en gaat ermee naar bed. "Waar is onze hond Lady?" Die vraag houdt het gezin al drie weken bezig sinds Lady op oudejaarsdag verdween. Inmiddels is de gouden tip die naar Lady leidt 1500 euro waard.

"De afgelopen drie weken zijn gekmakend geweest", vertelt Veronique Netten. Voor Veronique is windhond Lady onderdeel van hun gezin met twee kinderen. "Lady is nu acht jaar en ik heb haar opgevangen sinds ze ruim vijf weken oud was. "

Ondertussen heeft het gezin op Facebook 1500 euro uitgeloofd voor de gouden tip. "We hebben de afgelopen weken veel reacties gekregen en dat is niet anders door dit geldbedrag", zegt Lady's baasje. "Er wordt veel getipt over een soortgelijke hond die gevonden is in Wervik en Lommel, maar dat is niet onze Lady. Lady is een teefje die andere honden zijn reutjes."

Lady is wel twee keer gezien. De eerste keer was in Bergen op Zoom. Afgelopen dinsdag werd ze nog gezien in Roosendaal. "Ze schijnt heel erg vermagerd te zijn. We hebben speurhonden het spoor in Roosendaal laten volgen. Die reageerden inderdaad op de Roosendaalse plek waar ze gezien was, maar raakten toch het spoor bijster."

Het zijn niet alleen tips die bij de familie binnenstromen. "We hebben ook heel veel haatberichten gekregen op sociale media en op onze telefoons, omdat die nummers op de flyers vermeld staan."