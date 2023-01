Wijkagent biedt troost bij afscheid verongelukte Lemya (19)

De ene dag is de andere niet, daar weet wijkagent Hicham uit Boxtel alles van. Deze week was hij bij de afscheidsdienst voor de negentienjarige Lemya uit Boxtel. Ze verongelukte begin januari in Marokko. "Ik had gelijk een beeld bij de naam Lemya Bouras", zegt Hicham. "In de Marokkaanse gemeenschap in Boxtel kent iedereen elkaar."

Lemya overleefde het ongeluk niet, haar moeder raakte gewond. De zesjarige Yassin, het broertje van Lemya, kwam met de schrik vrij. "Er waren twee herdenkingsdiensten voor Lemya", vertelt Hicham. "Lemya was erg geliefd. Ik heb ook een Marokaanse achtergrond en wist gelijk wie het dodelijke slachtoffer was toen haar naam genoemd werd. Het afscheid was emotioneel, maar de grote opkomst en het geloof gaf ook troost."

"Belangrijk is dat je er bent, luistert en meeleeft."

Er is een afscheidsdienst gehouden in de moskee en in het gemeenschapshuis in Boxtel. "In de moskee waren alleen mannen. In het gemeenschapshuis veel vrouwen en vrienden andere bekenden van Lemya. Ze was zeer geliefd, vandaar dat er twee verschillende afscheidsdiensten zijn gehouden." Als wijkagent is Hicham het aanspreekpunt voor de familie. "Gewoon er zijn en laten blijken dat je meeleeft doet al veel goed. Het helpt dat ik de Marokkaanse gebruiken en tradities ken. Je hebt dan aan een half woord genoeg." Volgens Islamitisch gebruik wordt een dode binnen 24 uur begraven. Lemya ligt daarom begraven in Marokko.

"Niemand snapt hoe Lemya op slag dood was en de rest het er relatief goed vanaf bracht."

Met moeder en het jongste broertje van zes van Lemya gaat het relatief goed. "De moeder heeft alleen een beenbreuk overgehouden aan het ongeluk, waar twee wagens elkaar in een flauwe bocht frontaal raakten. Het jochie van zes heeft helemaal niks. Kinderen zijn flexibel en hij is een vrolijk mannetje. Niemand snapt hoe het kan dat Lemya, die links achterin de auto zat, op slag dood was." Bij de dienst in de moskee was het emotioneel maar ook hoopgevend. "Het geloof biedt troost. De vader vertelde dat het grootste ongeluk hem was overkomen. Hij had zijn kind moeten begraven. Het geloof dat ze nu op een mooie plek is, geeft hem troost en rust." Dit bericht over de afscheidsdienst deelde Hicham op Instagram.