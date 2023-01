Breek je nek voorzichtig: het is glad en dat blijft nog wel even zo

Het wordt komende week minder koud dan afgelopen week, maar het blijft koud met temperaturen rond het vriespunt. Dat betekent dat het risico op gladheid blijft. "De temperatuur duikt zeker maandag- en dinsdagnacht onder nul", zegt weerman Johnny Willemsen van Weerplaza. "Aan de andere kant blijft het tot woensdag droog, waardoor het alleen glad wordt op plekken met smeltwater of condens."

Op sommige voet- en fietspaden of lokale wegen waar afgelopen week sneeuw is gevallen, blijft het glijden en glibberen. Zoals bij het station in Tilburg. De voetpaden liggen nog vol sneeuw, waardoor het oppassen is geblazen voor voetgangers. "De omstandigheden kunnen lokaal soms erg van elkaar verschillen", waarschuwt weerman Willemsen.

Delen die overdag deels ontdooid zijn, vriezen 's avonds en 's nachts weer vast. Pas komende donderdag neemt koning winter voorzichtig afscheid: dan wordt het overdag zo'n 4 graden.

Wel of niet gestrooid

Dat de ene weg wel gestrooid is en de ander niet, komt omdat verschillende overheden ervoor verantwoordelijk zijn. Rijkswaterstaat houdt snel- en N-wegen sneeuwvrij, gemeenten zorgen voor sneeuw- en ijsvrije lokale wegen en fietspaden.

De meteorologen van Weerplaza waarschuwen overheden als er winterse omstandigheden aankomen. "De informeren onze klanten altijd actief maar soms worden we ook gebeld met de vraag of er op een specifieke plek gestrooid moet worden", vertelt weerman Willemsen. "Wij informeren vooral gemeenten en provincies en wat grote bedrijven. Het KNMI informeert Rijkswaterstaat", zegt Willemsen.

Spekgladde snelweg

Toch is strooien geen garantie dat de wegen niet glad zijn. Zoals deze week bleek op een spekgladde A59. Daar was wel gestrooid maar omdat er weinig verkeer overheen reed, raakte dit zout niet vermengd met de sneeuw en smeltwater waardoor het alsnog glad werd.

Het glibbert in Tilburg.