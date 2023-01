Deze winkels verdwenen ook uit het straatbeeld, net als HoutBrox

Het Oerbrabantse kledingbedrijf HoutBrox is na ruim honderd jaar verdwenen uit Veghel. Maar het is niet het eerste bedrijf dat ooit groot was in het Brabantse straatbeeld. Ook de Harense Smid en de Schoenenreus waren gemeengoed, maar zijn inmiddels verdwenen uit het straatbeeld. Een overzicht van (een paar) winkels van weleer.

Edah

Een Edah-klant verlaat het pand - met een oude (ook verdwenen) Super de Boer-tas (foto: ANP).

In de supermarktenwereld is het al decennia een komen en gaan van bedrijven. Ooit had ieder dorp wel een Vivo, Vendet of Edah. Zij maakten plaats voor Torro, Super de Boer en Emté, die - je raadt het al - ook alweer ingenomen zijn door Konmar en C1000, die op hun beurt werden omgebouwd tot de supermarkten van nu. De Vendet kwam in de jaren 60 en was een supermarktformule van Vendex International. Het waren winkels in kleine en middelgrote steden. Een kwart van de waren was voedsel en driekwart waren andere artikelen, uit het Vroom & Dreesman-assortiment. In Brabant waren er vestigingen in Tilburg, Eindhoven, Waalwijk, Valkenswaard, Oosterhout en Uden. Torro

De Torro in Veghel in 1983 (foto: BHIC).

We blijven nog even bij de supermarkten. Een decennium na de Vendet, kwam de Torro-formule. Baanbrekend destijds, omdat je bij deze winkel (de eerste stond op het Wagnerplein in Tilburg) voor de deur kon parkeren. De winkels waren gigantisch en hadden een aparte bakkerij, bloemist, slager, slijterij en mini-restaurant binnen de gelederen, het was echt een belevenis om hier te shoppen. Harense Smid en V&D

Een gesloten filiaal van de Harense Smid in Eindhoven (foto: ANP).

Zulke veranderingen zijn niet alleen aan supermarkten voorbehouden. Andere winkelketens, die in veel steden een bekend verschijnsel waren, bestaan inmiddels niet meer. Giraffe was tot in de jaren '90 een winkel in huishoudelijke artikelen à la Blokker. De V en D's waren niet Brabants, maar ze waren tot 2015 wel aanwezig in bijna alle grote steden. In datzelfde jaar viel ook het doek voor elektronicaboer De Harense Smid, dat was gestart in 1827 in Haren bij Oss. Kijkshop

Kijken deed je met de ogen in de Kijkshop (foto: ANP).

De Kijkshop begon lange tijd geleden in Den Bosch met een heel eigen formule. Doordat ze van alle producten maar één exemplaar in de winkel - vaak achter glas - hadden, konden ze op een kleine oppervlakte relatief veel producten verkopen. Je moest een briefje invullen, dan stuurden ze bij de kassa een opdracht naar het magazijn, waar de juiste producten voor de klant werden gezocht. Internet en online winkelen

Cd's in de rekjes, dat was toen (foto: ANP).

Door de komst van muziekstreamingdiensten op internet verdween bijna een heel genre: de muziekwinkel. De Free Record Shops van Hans Breukhoven gingen failliet. Ook boekenwinkels gingen massaal onderuit, maar dat hoeft niet alleen door online winkelen te komen, mismanagement van keten Polare wordt ook aangehaald als mogelijk oorzaak. Videotheken moesten het ook voor gezien houden, al is Videoland sinds 2010 doorgegaan als video-on-demanddienst. Andere winkels die je misschien hebt gemist: AC Restaurants

IT's

Bart Smit

Europatuin

Hoyng

Het huis opticien

Megapool witgoed en elektronica

Marca (kledingwinkels)

Bata schoenenwinkels

Het postkantoor

Voormalig postkantoor in Breda (foto: ANP Foto).