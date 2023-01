Carlo brengt voor de zevende keer hulp naar Oekraïne: 'Het is verslavend'

De garage van Carlo van Hout in Boekel ligt vol met kleding, buiten onder het afdak staan wat kacheltjes en barbecues. Alles is bestemd voor Oekraïne. Carlo vertrekt aanstaande vrijdag voor de zevende keer om allerlei hulpgoederen te gaan brengen naar de inwoners daar. Voor het eerst gaat ook zijn vrouw Marjon mee.

"Het is een verslaving om hulp te bieden", zegt Carlo tussen de zakken met kleding. "De mensen daar moeten leven zonder stroom en zonder water. Als je dan van hieruit kan helpen, dat is waar ik het voor doe."

Carlo was in december voor het laatst in de Oekraïne. Toen had hij naast kleding ook diverse aggregaten en veel elektrische kacheltjes bij zich. "Als je daar komt met alle spullen is het soms heel emotioneel", vertelt Carlo. "Ik kwam een aggregaat brengen bij een oudere man die al weken zonder stroom zat. Die man begint gewoon te huilen, zo gelukkig was hij."

Carlo is niet bang om in het oorlogsgeweld terecht te komen. "De laatste keer dat we in Lviv waren werden er 70 raketten afgevuurd door de Russen. De meeste raketten werden onderschept en uit de lucht geschoten, de kans dat er eentje precies op mij terecht komt is heel erg klein volgens mij. Als je hier in Boekel oversteekt kan er ook iets gebeuren", zegt Carlo nuchter.