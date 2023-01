Opnieuw zo'n 50 inbraken in bergingen, anti-inbraakstrips komen te laat

In de twee Zuiderpark Woontorens aan het Gagelboschplein in Eindhoven zijn zondagnacht 54 bergingen opengebroken. Dat laat René Haring, een van de bewoners, aan Omroep Brabant weten. Vorig weekend was het ook al raak. Toen werden er in de woontorens dertien bergingen opengebroken.

Volgens Haring zouden er dinsdag speciale veiligheidstrips worden geplaatst, zodat de deuren niet meer opengebroken konden worden. Hoe groot de schade voor de bewoners is, is nog onbekend. "Ze moeten eerst nog naar hun berging gaan kijken."

Vorig weekend werden er in de twee woontorens aan het Gagelboschplein in Eindhoven dertien bergingen opengebroken. In totaal zijn in het afgelopen half jaar al zeker vijftig bergingen opengebroken.

Eerder lieten de bewoners weten angst te hebben om naar hun berging te gaan. Ook waren ze 'helemaal klaar met de inbraken'. Mogelijk zouden er nog camera's in de bergingen worden geplaatst, maar dat is lastig vanwege de privacywet. De verhuurder liet eerder weten cameratoezicht nog te overwegen.

'Veiligheid bewoners eerste zorg'

"Voor de bewoners vinden we de inbraken ontzettend vervelend. Precies op de dag voordat de veiligheidstrips worden geplaatst", zegt een woordvoerster van het Woonbedrijf.

"De veiligheid van de bewoners is onze eerste zorg. We gaan er alles aan doen om herhaling te voorkomen en hun veiligheid te waarborgen. Hoe we dat gaan doen kunnen we nog niet zeggen. We willen de inbrekers niet wijzer maken, dan ze al zijn", aldus de woordvoerster.

Volgens het Woonbedrijf zijn er na de eerdere inbraken al met bewoners afspraken gemaakt om samen te kijken naar de toegangsdeuren van het gebouw en eventueel het cameratoezicht.

Weinig aanknopingspunten

Volgens de politie zijn er 54 inbraken of inbraakpogingen geweest. “Soms is alleen een slot opengebroken, maar is er niets gestolen. De daders zijn binnengelopen en hebben in korte tijd alles opengebroken. Daarna zijn ze ervandoor gegaan”, zegt een woordvoerster van de politie.

“Het lastige is om tot de daders te komen. Er zijn weinig aanknopingspunten. Niemand heeft iets gezien of gehoord. Er hangen ook geen camera’s. Forensische rechercheurs doen onderzoek. Hopelijk kunnen ze wat sporen vinden. We doen ook een buurtonderzoek.”

Volgens de politie zijn er sinds 9 januari pas twintig aangiftes binnengekomen.

LEES OOK:

Vijftig inbraken in woontorens Eindhoven: 'Bang om naar de berging te gaan'

Na 50 inbraken in woontorens komen er misschien tóch camera's