Rowdy voelt zich net Michael van Gerwen met zijn prijswinnende zebravink

In Vlijmen kunnen ze de vlag uithangen, want Rowdy van Son is opnieuw wereldkampioen geworden. Voor de vijfde keer behaalde een van zijn zebravinken de eerste plek op het WK in Italië. Bij de diamantduiven werd de Vlijmenaar tweede. Hij voelt zich net Michael van Gerwen: “Ik ben heel blij. Ik ben nog helemaal aan het nagenieten van de kampioenssfeer.”

Rowdy is net thuis van een weekje Italië, zijn kampioensvogels zijn nog met een speciaal transport onderweg naar Nederland.

“Het is even afwachten wat de gemeente gaat doen."

Burgemeester Willemijn van Hees van de gemeente Heusden heeft de kersverse kampioen al gefeliciteerd. “Ik kreeg een appje waarin ze schreef dat het een topprestatie is”, vertelt Rowdy trots. Hij heeft deze week vrij genomen om na te genieten en voor een eventuele huldiging. “Het is even afwachten wat de gemeente gaat doen. Ik heb al een kampioensboom gekregen, nu is het wachten op een huldiging.” Rowdy vindt dat hij nu in het rijtje bekende Vlijmenaren hoort. “Je kent Lars Boom, je kent Michael van Gerwen en in dat rijtje hoop ik ook te komen”, vertelde hij voor het WK aan Omroep Brabant. De vogeltjesman neemt dus goud en zilver mee naar Vlijmen. “Twee weken geleden gingen de vogels al naar Italië. Dan ben je de controle kwijt, dan moeten de vogels het helemaal zelf doen.” Daarom moesten de zebravinken en diamantduiven van Rowdy twee weken geleden in topconditie zijn. “Vorige week werden ze beoordeeld door keurmeesters. Ze kijken dan onder andere naar houding, conditie, model, poten en kleur. Van de getekend grijze zebravink was de mijne de beste.”

“Ik wil in Spanje voor de zesde keer wereldkampioen worden."

Rowdy is niet de enige wereldkampioen, tientallen vogels vielen in de prijzen. “Er doen kanaries, vinken, diamantduiven en meer vogelsoorten mee. En die worden dan weer opgesplitst in onder andere bruine, grijze, oranje, enkele, koppeltjes en stamhouders.” En zo worden 21.000 deelnemende vogels onderverdeeld in tientallen categorieën. Dinsdag komen de vogels van Rowdy weer terug naar Vlijmen. Een feestelijke maaltijd staat er dan niet klaar voor ze. “Ze krijgen gewoon normaal voer en water”, vertelt de wereldkampioen. De voorbereidingen voor het kampioenschap in 2024 beginnen gewoon weer. “Ik wil in Spanje voor de zesde keer wereldkampioen worden. Ik moet ze dus opnieuw topniveau krijgen.” Het geheim? Een plantenspuit. “Ik vernevel ze met water, dan poetst de vogel zichzelf op en gaat de vacht glanzen.” De gemeente Heusde laat weten dat ze kijken hoe ze op een 'gepaste manier' aandacht kunnen besteden aan de wereldkampioen. "In 2018 en 2020 hebben we Rowdy al gehuldigd, hoe we dit keer onze kampioen in het zonnetje zetten moeten we nog bekijken." Maar een huldiging lijkt dit keer niet het plan te zijn. LEES OOK: Rowdy vernevelt zijn zebravinken tot ware wereldkampioenen