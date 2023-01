Personeel Fokker boos om ongelijke verhuisbonus: 'Tweederangs medewerker'

Werknemers van Fokker Elmo in Hoogerheide voelen zich flink achtergesteld bij hun collega's van Fokker Landing Gear in Helmond. Moederbedrijf GKN Fokker gaat beide vestigingen sluiten en de werkplek overhevelen naar Papendrecht. Nu blijkt dat de werknemers in Helmond een veel hogere 'blijf'-vergoeding voor de verhuizing krijgen dan hun collega's in Hoogerheide. De verschillen per werknemer lopen in de tienduizenden euro's tot maximaal een ton.

“Een raar onderscheid”, vindt CNV Vakmensen-bestuurder Arthur Bot. “Als Fokker niet op tijd orde op zaken stelt, is de kans groot dat onze leden in actie komen. De werknemers in Hoogerheide voelen zich tweederangs werknemers.”

Anderhalf jaar geleden besloot GKN Fokker tot sluiting van de vestigingen en de verhuizing naar Papendrecht. De werkgever zelf zag dat in eerste instantie als ‘een verplaatsing’ en niet als reorganisatie. Daarom was de directie helemaal niet van plan een sociaal plan toe te passen. Onder druk van de ruim 1.000 medewerkers kwam er alsnog een verplaatsingsregeling.

Kennisleegloop

“Maar die liet te wensen over”, weet Bot. “Veel medewerkers dreigden te vertrekken. GKN Fokker vreesde voor een kennisleegloop bij met name de Helmondse tak. Halsoverkop werden met de ondernemingsraad in Helmond extra financiële afspraken gemaakt in de vorm van blijfbonussen om de Helmondse medewerkers over te halen te blijven.”

CNV Vakmensen-bestuurder Arthur Bot is daar niet over te spreken. “Dit kan natuurlijk niet”, zegt hij. “Zo creëer je ongelijkheid op de werkvloer op basis waar je vandaan komt. Op deze manier krijgt de ene Fokker-collega een veel hogere vergoeding dan de andere. En die verschillen lopen in de tienduizenden euro’s tot wel een ton.”

Werkvloer

In Hoogerheide, waar zo’n 850 mensen werken, worden met name elektrische kabels gemaakt. In Helmond worden lichtgewicht constructies, modules en landingsgestellen voor de defensie- en luchtvaartindustrie gefabriceerd. Daar werken ongeveer 275 mensen.

Het argument van Fokker dat Hoogerheide een heel ander soort vestiging is dan Helmond, vindt Bot discutabel. Ook hekelt hij de handelswijze van Fokker: “Deze afspraken moeten via de bonden worden gemaakt en niet via de OR”, vindt hij. “We moesten het van onze leden op de werkvloer horen.”

Inmiddels heeft CNV Vakmensen samen met FNV Metaal voor dinsdag een gezamenlijke ledenvergadering gepland in Hoogerheide over wat te doen. Bot is duidelijk: “Iedereen dezelfde rechten en geen raar onderscheid tussen personeel van de twee vestigingen. De leden zullen dinsdag beslissen over het wel of niet opstarten van acties.”

LEES OOK:

Fokker-medewerkers stemmen in met sociaal plan voor verhuizing fabrieken

Wilde staking bij Fokker, ruim honderd medewerkers leggen werk neer