Fokker-medewerkers stemmen in met sociaal plan voor verhuizing fabrieken

Medewerkers van Fokker in Helmond en Hoogerheide hebben ingestemd met het sociaal plan voor de sluiting van de fabrieken. Er komt een betere vergoeding voor zowel medewerkers die meegaan naar de fabriek in Papendrecht, als de werknemers die willen vertrekken. “Dit is een redelijk resultaat”, benadrukt FNV-bestuurder Jan Meeder.

De productie van landingsgestellen (Helmond) en bekabeling (Hoogerheide) op de twee locaties wordt verplaatst naar de fabriek in Papendrecht. Tot grote woede van een groot aantal medewerkers van de Fokker-fabriek in Helmond. Zij mogen allemaal mee, maar driekwart van de 350 werknemers van de Helmondse vestiging woont op meer dan een uur rijden van de nieuwe fabriek. Daar hadden zij weinig trek in. Bij Fokker Elmo werken zo’n achthonderd mensen.

Driekwart stemt voor

De vakbonden en het bedrijf spraken twee weken geleden een verbeterde regeling af. Afgelopen dinsdag mochten de leden daarover stemmen. Bij Fokker Landing Gear in Helmond stemde driekwart van de medewerkers voor het sociaal plan, in Hoogerheide was tachtig procent van de mensen voorstander.

Aanvankelijk werd gevreesd dat het een lastige stemming zou worden. "Mensen zouden vanuit hun woede en onderbuikgevoel tegen dit plan kunnen gaan stemmen", zei vakbondsbestuurder Ron Peters van FNV Metaal eerder. Maar dat bleek niet zo te zijn.

Betere vergoedingen

Medewerkers van Fokker in Helmond die op meer dan een uur reizen van de nieuwe fabriek in Papendrecht wonen, krijgen een hogere ontslagvergoeding. Ook krijgen zij twee maanden vrijstelling van werk om te solliciteren als hun machines verhuisd zijn naar de nieuwe locatie.

Personeel dat binnen een uur van de nieuwe locatie woont, krijgt een hogere reiskostenvergoeding en mag een deel van de reistijd compenseren.

Verder onderhandelen

De vakbonden zijn tevreden met de grote steun van hun achterban voor het sociaal plan, toch kan wat hen betreft het boek Fokker nog niet dicht. “Er is onder het personeel nog veel commotie over de planning van de verhuizing. Medewerkers weten nog altijd niet precies wanneer de machine waaraan zij staan, verhuisd naar de nieuwe locatie”, vertelt Meeder.

Dat is vervelend, legt de bestuurder uit. “Dan zijn ze klaar. Maar werknemers hebben nu geen idee wanneer hun werk in Helmond precies stopt. Het kan nog anderhalf jaar duren, de verhuizing gaat in fases. Mensen willen daarover duidelijkheid, dan weten zij ook wanneer ze gebruik kunnen maken van de vertrekregeling.”

Staking

Van een goede sfeer is al even geen sprake meer. “De motivatie op de werkvloer is niet heel hoog op dit moment.” Eerder legden medewerkers van Fokker in Helmond het werk al tijdelijk neer uit protest. Zij waren woest over de hele gang van zaken. De kans op een nieuwe staking lijkt nu van de baan.

