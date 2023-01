Lightyear in twee maanden van feeststemming naar uitstel van betaling

De vreugde was groot in november in een klein dorpje in een besneeuwd Finland. Een spiksplinternieuwe productiehal met een horde internationale journalistenen toespraken vol toekomstdromen. Maar krap twee maanden later moet de Helmondse autofabrikant de stekker uit de zonne-auto Lightyear 0 trekken en uitstel van betaling aanvragen voor dochteronderneming Atlas Technologies die de auto produceert.

Het uitstel van betaling is inmiddels verleend en het bedrijf heeft nu een bewindvoerder. Daarom zitten de lippen stevig op elkaar als wordt gevraagd naar het hoe en wat in Finland. "Ik mag wettelijk gezien helemaal niets zeggen", laat een woordvoerder van Lightyear weten. Die ziet zelf ook in hoe bizar de situatie is. "We hebben zelf ook niet gepland om het nieuwe jaar op deze manier te beginnen." Volgens hem staat iedereen bij Lightyear nu in de regelmodus. "Het is niet de beste sfeer die ik ooit zag." Lightyear zegt zich nu volledig te willen focussen op de productie van de Lightyear 2. Een goedkopere zonne-auto, waar het bedrijf naar eigen zeggen al 21.000 voorbestellingen voor heeft ontvangen. De auto zou in 2025 op de markt moeten komen. Of de productiehal in Finland daar een rol in gaat spelen, is onduidelijk. Het bedrijf Valmet Automotive in het dorpje Uusikaupunki zou de productie gaan doen. Dat bedrijf heeft een lange geschiedenis als het gaat om de productie van elektrische auto's. Volgens Lightyear zijn de Finnen de ideale partner.

"Het is zo mooi dat hier een zonneauto wordt geproduceerd"

CEO Lex Hoefsloot stond zelf eind november ook voor het eerst in de Finse hal en stond Franse, Duitse, Finse en Nederlandse journalisten te woord. "Ik voel me geweldig", zei hij toen. In een toespraak haalde hij aan dat iedereen Lightyear afraadde om een zonne-auto te produceren. "We laten zien dat we het waarmaken. We zijn van de tekentafel en een prototype naar het moment gekomen om de zonne-auto nu echt in productie te nemen.”

Sinnika en Sofia werken in de nieuwe Finse fabriek van Lightyear (Foto: Alice van der Plas