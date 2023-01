Echtpaar overvallen: daders jaren vast en veroordeeld tot schadevergoeding

Drie mannen die een echtpaar in Bergen op Zoom hebben overvallen moeten allemaal voor jaren de gevangenis in. De rechter veroordeelde ze ook nog tot het betalen van een schadevergoeding van 6000 euro. Bij de overval werd ongeveer 500 euro buitgemaakt.

De overval vond plaats in november 2021. Toen de man en de vrouw in de vroege ochtend in hun auto wilden stappen om naar hun werk te gaan, werden ze bedreigd. Een van de overvallers hield de man onder schot met een revolver en sloeg hem daarmee een paar keer op zijn hoofd. Daarna stal hij een tas met daarin de portemonnee van de man.

De overvallers wilden het echtpaar in hun huis vastbinden met tiewraps en ducttape, maar de man wist te ontkomen. Toen dat gebeurde gingen de overvallers er ook vandoor. Een bouwvakker, die in de buurt aan het werk was, wist een van hen te pakken. De politie heeft met een speurhond daarna ook de andere twee overvallers gevonden. Zij hadden zich verstopt in een kliko en in de bosjes.

De rechter heeft de drie veroordeeld tot celstraffen van drie, vier en vijf jaar. Verschillend omdat ze al een 'verleden' bij justitie hadden. Daarnaast moeten de mannen het echtpaar 6000 euro aan schadevergoeding betalen. En een van de daders moet ook nog een schadevergoeding van 900 euro betalen aan de bouwvakker die hij bedreigd heeft.

