112-nieuws: auto op zijn kant • waarschuwing voor nepmail politie

12.45

Bij een controle in Moerdijk hebben agenten gisteren in een auto drie vuurwapens gevonden. Dat laat de politie vanmiddag weten. In de buurt van de Moerdijkbrug zagen agenten gisteren rond half zes een auto met een Frans kenteken rijden. Ze besloten het voertuig en de chauffeur te controleren.

In de auto zat een 21-jarige man uit Albanië. Hij had volgens de politie een vaag verhaal over wat hij hier deed. Ook had hij geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Toen agenten zijn auto controleerden vonden ze de vuurwapens. Het moet nog blijken of ze echt of nep zijn. De 21-jarige man is aangehouden.