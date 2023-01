Bill C. bekent dat hij oud-Vlisco-topman doodsloeg met hamer

Bill C. (52) heeft bekend dat hij oud-Vlisco-topman Willem van der Willigen (70) heeft geslagen met een hamer in diens huis in Lieshout. Dat bekende C. woensdagochtend voor de rechtbank in Den Bosch. Dit is opmerkelijk, omdat de 52-jarige verdachte tegen de politie vooral heeft gezwegen.

Samen met zijn vriendin Sharona de J. (33) staat C. woensdag en donderdag terecht voor de dood van de oud-topman, die een teruggetrokken leven leidde op zijn landgoed in Lieshout. Eerder was Sharona de vriendin van Bill en ook ontving zij als prostituee mannen. Later trok zij bij Van der Willigen in.

Klappen met een hamer

Voor de rechtbank werd duidelijk dat Sharona Bill uitnodigde om naar Lieshout te komen. “Ik zag Sharona in de keuken en daar kregen we ruzie”, vertelde Bill aan de rechter. “In een waas ben ik naar Van der Willigen gegaan en heb hem klappen gegeven met een hamer.”

Uit onderzoek bleek dat het gezicht van Van der Willigen zware slagen had gekregen. Ook werden sporen van wurging in de hals gevonden en zou een kussen op zijn hoofd zijn gedrukt.

Na zijn dood werd de rekening van Van der Willigen geplunderd en dat geld werd verbrast in dure hotels in Amsterdam.

Gevonden door zijn zoons

De zoons van de oud-Vlisco-topman vonden hem uiteindelijk in zijn huis op zijn landgoed aan de Eksterlaan in Lieshout. Onderzoek wees uit dat de 70-jarige man door een misdrijf om het leven was gekomen en al geruime tijd dood in zijn huis lag.

De recherche kwam al snel op het spoor van de twee verdachten. Die hadden grote geldbedragen opgenomen van de rekening van Van der Willigen en waren op camerabeelden van een pinautomaat te zien.

Onderzoek wees uit dat de twee in mei en juni in dure hotels verbleven in het centrum van Amsterdam. In de hoofdstad vond de politie in de parkeergarage van een van de hotels ook de auto van Van der Willigen.

Nog een dode

Bill en Sharona sliepen in Amsterdam ook in verschillende huizen, waaronder het huis van een 65-jarige man aan de Tollensstraat, Benito van Ommeren. Toen de politie het huis aan de Tollensstraat binnenviel, werd daar ook de overleden bewoner gevonden.

Een arrestatieteam hield de twee op 26 juni 2021 aan in Amsterdam.

