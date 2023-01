CBR betrapt kandidaat met 'spiekvest' bij theorie-examen

Bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) in Eindhoven is woensdagochtend een man gepakt met een 'spiekvest' tijdens een theorie-examen. Volgens het CBR komt het steeds vaker voor dat examenkandidaten betrapt worden op fraude. Nanda Troost van het CBR: "Fraudeurs betalen zo'n 2000 euro voor zo'n spiekvest terwijl het examen vier tientjes kost. Dat is merkwaardig."

Toen de man betrapt werd tijdens zijn theorie-examen, werd dat voor hem meteen afgebroken en is hij uit de examenzaal gehaald. Dat gebeurde in alle rust zonder dat andere kandidaten daar last van hadden. "We doen vervolgens altijd aangifte en de politie komt dan meestal meteen." Daarna volgt vaak een boete of taakstraf voor de fraudeur. Daarbij blijft het overigens niet. Wie betrapt wordt, is een periode niet welkom voor een examen bij het CBR. "Ook volgt er goed gesprek als iemand weer een poging wil wagen en reken maar dat die dan extra in de gaten wordt gehouden." Een totaal examenverbod geeft het CBR niet. "Iedereen verdient een tweede kans."

"Het lijkt erop dat de fraude een verdienmodel voor criminelen is."

Het gebeurt volgens het CBR steeds vaker dat er fraudeurs betrapt worden. Hoe vaak precies wil de organisatie niet kwijt om 'boeven' niet wijzer te maken dan nodig. "Het lijkt erop dat er een verdienmodel achter zit. Een theorie-examen kost 41 euro, maar zo'n spiekvest zoals wij dat noemen, kost wel 2000 euro." Troost vermoedt dat er criminele organisaties achter deze praktijken zitten. Zo'n 'spiekvest' heeft een kleine platte camera die op de borst bevestigd wordt en waarmee door een overhemd heen de vragen op het scherm gefilmd worden. Die camera is verbonden aan een telefoon die onder iemands kleding verstopt zit. "Via een minuscuul draadloos oortje krijgt de kandidaat dan de antwoorden te horen", legt Troost uit.

"Dit neigt naar spionagepraktijken."

Het CBR is er dagelijks mee bezig om fraude tijdens de examens te voorkomen. "Dit neigt naar spionagepraktijken, maar we zijn erop getraind", zegt Troost. Haar collega's krijgen een soortgelijke opleiding als de paspoortcontroleurs van de marechaussee. "Zo leren we de fraudeurs eruit te pikken." Ook moeten telefoons en horloges in een kluisje worden gestopt en worden er zelfs al handscanners gebruikt. Als er vragen gefilmd zijn worden deze verwijderd uit de vragendatabank van het CBR om meer fraude te voorkomen. Tijdens het examen moeten surveillanten wel heel zeker zijn van hun zaak, want het afbreken van een examen is erg ingrijpend. "Daarom hebben we bij twijfel ook de mogelijkheid om achteraf op camerabeelden te kijken of alles wel eerlijk is gegaan."

"Fraudeurs vallen soms alsnog door mand bij het praktijkexamen."

Het komt voor dat fraudeurs er bij het theorie-examen doorheen glippen, maar dan tijdens het praktijkexamen alsnog door mand vallen. "We hebben 3000 afgebroken praktijkexamens per jaar. Als iemand de verkeersregels totaal niet kent, dan valt dat wel op." Ze snapt niet waarom mensen fraude plegen tijdens hun theorie-examen. "Je moet er gewoon voor leren, het gaat immers wel om de verkeersveiligheid." Het CBR biedt ook theorie-examens in het Engels, mondeling mét tolk of met extra tijd als daar aanleiding voor is.