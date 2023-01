Helmondse batterij straks wereldwijd schone vervanger van walmende diesels

Het begon met de elektrische motor STORM. Bas Verkaik van het Helmondse bedrijf Eleo reed met zijn studiegenoten ermee de wereld rond. Maar een bedrijf in elektrische motors beginnen, kwam er niet van. “We hebben gekozen voor een veel minder sexy product”, lacht Verkaik, die mede-oprichter is. “Maar wel een product waarmee we onze ambities waar kunnen maken.” Donderdag opent de koning de nieuwe batterijfabriek in Helmond.

De nieuwe fabriek ligt vlak naast een andere innovatieve start-up, het noodlijdende Lightyear. Het contrast kon haast niet groter, maar het verhaal van de oprichting lijkt erg op elkaar. Op de Technische Universiteit in Eindhoven reed studententeam Lightyear met auto’s, Eleo met een motor. Eleo begeeft zich in de markt van de batterijen waar naar eigen zeggen volop vraag is en durft flink te groeien. “Het komende jaar gaat het aantal mensen dat voor Eleo werkt verdubbelen”, zegt Verkaik.

"We willen fabrieken over de hele wereld bouwen."

De batterij van Eleo is een simpel uitziende zwarte doos. Verkrijgbaar in vijf verschillende maten. Het unieke is dat de batterijen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Zo kan Eleo batterijsystemen op maat leveren. “De batterij kan aan een groot aantal verschillende eisen voldoen, daar zijn we uniek in.” Op dit moment zit het bedrijf vooral in elektrische voertuigen voor bedrijven. Graafmachines en loaders bijvoorbeeld. “We willen meer fabrieken bouwen over de hele wereld, zodat we overal kunnen gaan leveren", zegt Verkaik. Behalve het flexibele systeem, wil Eleo zich ook onderscheiden met de kracht van de batterij. Een graafmachine moet er een hele dag mee kunnen werken. “We vervangen de hele grote dieselmotor, door een kleine elektrische motor, waar zelfs meer vermogen in zit.” Bas laat de nieuwe testruimte zien. “Hier kunnen we de temperatuur heel laag brengen of heel hoog, naar 80 graden om ervoor te zorgen dat de batterij er tegen kan.”

"We leveren voor machines die in onze levens een belangrijke rol spelen."

De gewone consument kan bij Eleo niet terecht met de E-bike. “Maar we leveren wel voor machines die op de achtergrond van onze levens een hele belangrijke rol spelen,” zegt Bas. “Ze werken voor onze huizen, infrastructuur en ons voedsel. Het is een belangrijke industrie en wij willen graag dat die elektrisch wordt.” De klant moet wel in de buidel tasten en een poos wachten op de batterij. “We zijn ongeveer zes maanden bezig met een klant voordat we een systeem op maat leveren.” De machine kan hierdoor twee keer zo duur worden.

Hoeveel uitstoot Eleo bespaart met de batterij, is nog nooit uitgerekend. “Dat is een moeilijke som”, zegt Verkaik. “In veel machines zit vaak een dieselmotor, die niet is gemaakt om schoon te functioneren. Je bespaart gigantisch veel uitstoot als je die vervangt door een elektromotor op batterijen.”

"De ontwikkelingen bij batterijen gaan heel snel."